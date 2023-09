Agricoltori in allarme: "Raccolti compromessi per i prossimi anni. Servono ristori rapidi"

di Mattia Grandi

E’ una lista senza fine quella dei danneggiamenti causati dall’alluvione della scorsa primavera al comparto agricolo circondariale. Dal quadro critico della viabilità interna di collina, con le frane che hanno ridisegnato i collegamenti nella vallata del Santerno, ai patemi delle colture in pianura dopo gli allagamenti. Danni a lungo termine che, come denunciano le associazioni di categoria, provocheranno perdite produttive per i prossimi due o tre anni. Una situazione aggravata anche dai ritardi nei risarcimenti e dalla burocrazia che rallenta il ripristino di case e fondi agricoli.

E’ il caso di Mattia Galeati, orticoltore di Sasso Morelli, associato a Cia-Agricoltori Italiani Imola, che ha visto i suoi campi coltivati a cipolla, bietolone, carote e cavoli finire completamente a mollo: "Oltre alla perdita di tutti i prodotti, ai lavori per sistemare i fossi e sostituire i tubi pieni di fango solidificato nelle chiaviche – spiega –, sto facendo i conti con l’incognita produttività per i prossimi anni. Il potenziale produttivo del 2024 è compromesso e forse si ritornerà alla normalità solo nel 2025". Già, perché con le sostanze organiche presenti nei terreni dilavate dalle acque, saranno necessarie una concimazione di fondo e diverse operazioni per riequilibrare i canoni di fertilità: "Tutto con un aumento esponenziale dei costi di produzione", chiosa amareggiato Galeati.

Non va meglio sulle colline, come racconta Stefano Colli al timone dell’agriturismo ‘La Taverna’ di Fontanelice: "Siamo rimasti chiusi per due mesi poi abbiamo riaperto ma non a pieno regime – racconta –. Persi circa 24 ettari di terreno cancellati da fango, alberi e rocce. Agli ingenti danni materiali abbiniamo le difficoltà logistiche quotidiane dovute a strade dissestate, alla mancanza di servizi prossimali ed alla lentezza burocratica".

Con il patema inverno in agguato: "Lo spettro è che, alla prima allerta gialla, l’incubo frane si riattualizzi – analizza Colli –. Ma va verificata anche la tenuta di quelle strade spesso rattoppate da aziende e cittadini con la possibilità di nuovi blocchi sul fronte dell’accesso a case e attività".

Secondo Luana Tampieri, presidente di Cia Imola, servono tempi brevi e snellimento delle pratiche: "Massima fiducia nel commissario Figliuolo e nelle istituzioni ma, in alcune zone, lo scenario è davvero precario – sottolinea –. Bene il bando regionale del Piano di Sviluppo Rurale per il ripristino del potenziale produttivo, anche perché occorre valutare bene dove andranno i risarcimenti per evitare sprechi, ma i fondi non arriveranno prima della primavera 2024".

Non solo. "I Comuni più piccoli, che stanno ricevendo i sostegni, fanno i conti con la mancanza di personale e vincoli burocratici che rallentano il ripristino di strade e infrastrutture – conclude la Tampieri –. La voce delle associazioni agricole e dei neonati comitati di cittadini deve continuare a scuotere l’opinione pubblica e sollecitare il compito di chi deve accelerare la ricostruzione del territorio". Per Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna, "fiducia e stima nel lavoro di Figliuolo che ha ribadito l’obiettivo del Governo di fornire indennizzi a copertura totale dei danni subiti dalle aziende agricole. Confidiamo in un arrivo rapido di questi ristori che rappresentano linfa vitale per il futuro delle imprese". E ancora: "Apprezzabile gli intenti della Regione che è riuscita a far slittare di due mesi (dal 31 ottobre al 31 dicembre, ndr) la data ultima per la richiesta di saldo del Cis – aggiunge –. Altro aiuto molto significativo sarà il bando per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici aperto fino a inizio gennaio 2024 con un plafond di 15 milioni di euro". Con una riflessione: "Ci piacerebbe, in futuro, vedere lavorare in sinergia tutte le istituzioni così come fatto in quest’ultimo periodo – puntualizza Garagnani –. Nessuno scontro politico ma un fronte comune per famiglie e imprese colpite".