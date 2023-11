Agricoltura, i danni dell’alluvione: "Campi e capannoni tutti allagati, da noi è stato peggio che a maggio"

Imola, 6 novembre 2023 – Un incubo senza fine. E adesso il Santerno fa ancora più paura. All’azienda agricola Bertuzzi Bruno di Borgo Tossignano, a pochi passi da quella strada Codrignanese coperta per qualche ora dalla poltiglia fangosa, è il giorno della conta dei danni. "Più di mezzo metro d’acqua ha invaso il capannone dove stocchiamo e vendiamo la frutta e gli ortaggi. Per non parlare della situazione nei campi – raccontano sconsolati Bruno e Samuele Bertuzzi –. È la seconda esondazione in meno di sei mesi e, se qualcuno non ci metterà una pezza alla svelta, non sarà neppure l’ultima".

Sopra, i danni che l’esondazione del Santerno ha portato nei capannoni dell’azienda agricola Bertuzzi

Già, perché poco distante da lì, nei pressi della diga di Riviera, la corrente non riesce a sfogare tutta la sua forza: "Dopo l’alluvione di maggio anche i tecnici della Protezione Civile hanno rilevato diverse anomalie – spiegano –. C’è una sorta di strettoia del corso del fiume, spesso tappata da tronchi e arbusti trascinati dal Santerno, concepita in malo modo quando fu realizzata la centralina elettrica. Le ripetute piene, poi, hanno cambiato la fisionomia della zona. L’acqua punta dritta sulla Codrignanese e sulla nostra attività". E scendono nei dettagli: "La sponda fluviale opposta alla strada versa in uno stato di abbandono. È stracolma di vegetazione incolta, con un argine decisamente più alto di quell’altro che è uscito dall’alveo. Così è inevitabile l’esondazione, la fiumana segue una direzione obbligata. Abbiamo paura". Un patema non vincolato, direttamente, all’entità delle precipitazioni secondo la famiglia Bertuzzi: "A maggio ci furono piogge molto più intense e durature di quelle dei giorni scorsi ma nel nostro magazzino arrivarono una ventina di centimetri d’acqua – riavvolgono il nastro della memoria –. Questa volta, invece, parliamo di mezzo metro. Senza un intervento correttivo i guai futuri saranno devastanti".

C’è rassegnazione: "Ci vorrà almeno una settimana per pulire tutto, con importanti costi di manodopera, e le vendite bloccate – analizzano Bruno e Samuele Bertuzzi -. Parte del raccolto è da buttare insieme ai frigoriferi danneggiati dal fango. Migliaia di euro di danni. Per fortuna qualche ora prima della colma del Santerno, memori dell’esperienza primaverile, avevamo messo al riparo tante cose. Mai vista una roba del genere dal 1993 ad oggi".

Sacrifici andati in fumo in una notte: "Non apriamo il capitolo indennizzi e risarcimenti perché, a parte 500 euro, non si è visto nulla – puntualizzano –. I campi con gli ortaggi sono ricoperti, per almeno 200 metri, da uno strato di melma letale per il ciclo vegetativo delle piante. In due ore l’acqua si è ritirata ma ci ha lasciato questa fanghiglia che rovina tutto".