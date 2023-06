Agricoltura e ripartenza Fiera del Santerno, le sagre del territorio aiutano gli sfollati

È una Fiera agricola del Santerno all’insegna della solidarietà e della ripartenza quella che inizia oggi alle 18 nel parco del complesso Sante Zennaro.

L’appuntamento numero undici con la manifestazione che mette in vetrina il mondo dell’agricoltura, in uno spazio ideale per farlo incontrare con le famiglie, arriva a un mese di distanza dall’alluvione che ha sconvolto uno dei settori cardine dell’economia del circondario. E dunque darà spazio alle donazioni dei visitatori e degli stand gastronomici delle sagre del territorio, a una mostra fotografica che racconta i danni provocati dal maltempo e infine alle testimonianze dirette degli operatori del settore.

Inaugurazione ufficiale alle 18.30. Presenti tra gli altri il sindaco Marco Panieri, l’assessore regionale Alessio Mammi e quello comunale Pierangelo Raffini, il presidente del Consorzio del Canale dei Mulini di Imola e Massa Lombarda, Giordano Zambrini, e i rappresentanti delle associazioni agricole. Seguirà la benedizione da parte del vescovo Giovanni Mosciatti. La rassegna rimarrà aperta questa sera fino alle 23; domani dalle 9 alle 23 e domenica dalle 9 alle 21. Ingresso gratuito.

"Avevamo qualche perplessità sull’opportunità di realizzare quest’anno la Fiera – ammette Raffini –. Dopo un’attenta riflessione con le associazioni agricole, abbiamo deciso di promuovere la manifestazione come da programma, anche come occasione di riflessione di quanto avvenuto, di ciò che occorre fare e come stimolo per la ripartenza di un settore che rappresenta per il nostro territorio oltre il 20% del valore aggiunto del sistema economico-produttivo".

In questa ottica, al centro della Fiera agricola del Santerno ci sarà la solidarietà. I visitatori potranno fare una donazione a favore delle persone colpite dall’alluvione attraverso Satispay (inquadrando il Qr Code nei pannelli che troveranno agli ingressi e nei pressi del box ‘Direzione fiera’), sulla raccolta fondi attivata dal Comune. Le sagre del territorio, presenti nell’area ristorazione, devolveranno parte dell’incasso a favore degli alluvionati. Infine ci sarà spazio per la testimonianza dei rappresentanti della Cab Terra (Cooperativa agricola braccianti territorio Ravenna), che ha scelto di far allagare i propri terreni per salvare Ravenna dall’acqua.

"Sarà una Fiera un po’ diversa dalle altre, non tanto per quello che verrà esposto o venduto, ma quanto per i contributi delle varie iniziative che riporteranno alla mente le scorse settimane e ciò che ancora oggi ci portiamo dietro – sottolinea Giordano Zambrini, Consorzio utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda, che collabora con il Comune all’organizzazione dell’evento –. Si parlerà di ripartenza, ma anche di resilienza e di tutto quello che si dovrà fare per far sì che gli imprenditori agricoli sopravvivano anche a questa catastrofe".