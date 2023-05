Agricoltura sotto choc Le aziende in ginocchio "Dal mais alla frutta, a rischio l’intera filiera"

La conta dei danni è appena cominciata, ma i primi bilanci delle associazioni di categoria del comparto agricolo imolese suona come una sentenza. Sono tante le criticità che attanagliano le imprese dopo l’ondata eccezionale di maltempo dei giorni scorsi. Frane e smottamenti in collina, allagamenti in pianura che non lasciano scampo alle colture.

"Sono una cinquantina le aziende danneggiate – spiega il direttore di Cia-Agricoltori Italiani Imola, Andrea Arcangeli – per oltre mille ettari interessati nelle zone più colpite. Un conteggio in rialzo. Preoccupano gli effetti a lungo termine di questa vera e propria catastrofe climatica". Un flagello senza sconti. "Nell’area collinare i campi caduti a valle si sono portati via alberi da frutto decennali – sottolinea –. In quella pianeggiante si potrà, magari, tentare una seconda semina tardiva di cereali primaverili. I frutteti? Con la permanenza in acqua si viaggia verso la completa asfissia dell’apparato radicale". Un allarme continuo e globale: "Una perdita quasi totale – conclude Arcangeli – di un indotto agricolo che avrà ripercussioni sulla tenuta economica del circondario. Serviranno azioni a lungo termine da parte delle istituzioni".

Anche per Coldiretti Imola del neo presidente Giordano Alpi il bilancio è disastroso: "Il lento deflusso dell’acqua rimasta nei frutteti soffoca le radici degli alberi fino a farle marcire – dice una nota –. Il rischio è quello di veder scomparire intere piantagioni che impiegheranno anni prima di tornare produttive". Dall’ortofrutta, con kiwi, albicocchi e peschi molto sensibili all’asfissia radicale per il ristagno dell’acqua, agli ortaggi, mais e grano dai raccolti ormai compromessi. Ma la lista registra pure i danni a magazzini, attrezzature, fabbricati rurali e agli ulivi strappati via dalla furia delle frane.

"In bilico c’è l’intera filiera fatta di agricoltura e di aziende di trasformazione – aggiunge Coldiretti –. Aiuti subito e investimenti nei bacini di accumulo. Gli invasi garantiscono anche la regimazione delle piogge in eccesso nei momenti di maggiori precipitazioni". Con una precisazione: "Guai a tardare la pulizia del Sillaro, nella zona che va dal ponte di Portonovo a quello di Campotto, stracolmo di arbusti e alberi. In caso di nuove piogge assisteremmo ad un altro disastro".

Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna, è categorico: "Tanti i danni strutturali – analizza –. Canali compromessi, reti di scolo da rifare e fossati da ripristinare. Gli smottamenti hanno rovinato i terreni aumentando il conto a carico degli agricoltori. Temiamo un salasso per una categoria già provata da altri fenomeni avversi. Di certo il sistema idraulico non ha tenuto e sarà necessario rivederlo per migliorarlo il più possibile – chiosa –. Spazio alla ricerca di soluzioni efficaci, anche per la manutenzione del territorio, con l’agricoltura chiamata a giocare un ruolo da protagonista con le giuste condizioni operative. Il clima, ormai cambiato, va affrontato con la giusta prevenzione".

Mattia Grandi