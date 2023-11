Agricoltura, Tari e restauri. Il Comune decide cosa fare con le donazioni post alluvione

Sostegno ad aziende agricole e famiglie, ma anche riqualificazioni immobiliari e costruzione di spazi ricreativi. Ecco come saranno utilizzati gli oltre 800mila euro arrivati al Comune dalla raccolta fondi che il Municipio aveva lanciato per l’emergenza alluvione di maggio. Una bella fetta, pari a 150mila euro, la Giunta ha deciso di metterla a disposizione delle aziende agricole danneggiate dal maltempo. Ulteriori 130mila euro circa verranno invece destinati all’intervento di rigenerazione dell’edificio ex scuola di Spazzate Sassatelli.

Già nota, invece, la destinazione dei 60mila euro arrivati dalla Bcc ravennate, forlivese e imolese, serviti per sostenere gli interventi di manutenzione necessari alla ripartenza autunnale della piscina comunale Ruggi colpita dall’alluvione. Sempre a proposito di sport, ci sono poi i quasi 430mila euro raccolti dal pilota della Ferrari, Charles Leclerc, attraverso l’asta durante la quale sono andati al miglior offerente tuta, casco, guanti e scarpe indossati dal monegasco in occasione dell’ultimo Gran premio di F1 di Montecarlo. Una grossa parte, pari a 300mila euro, finirà al già citato intervento di riqualificazione dell’ex scuola di Spazzate Sassatelli. I restanti 130mila euro circa andranno invece al rilancio dell’area attrezzata lungo il fiume Santerno lato via Tiro a Segno-via delle Lastre, a due passi dal circuito. E ancora: altri 33mila euro il Comune li utilizzerà per abbassare la Tari delle famiglie residenti dei territori alluvionati.

La Giunta ha deliberato infine di accettare altre due donazioni. La prima (27mila euro) è del Lions Club International (Distretto 108 Tb), che donerà attrezzature ludiche per un parco giochi inclusivo da realizzare a Spazzate Sassatelli. La seconda è quella dello sportivo Federico Fontana, emiliano-romagnolo residente in Germania, che utilizzando la piattaforma GoFundMe ha avviato una raccolta fondi collegata a una propria impresa ciclistica. In totale, la somma raccolta è di oltre 5mila euro; anche questi saranno destinati al parco giochi di Spazzate Sassatelli.

"Abbiamo voluto dare un chiaro segnale di vicinanza al settore dell’agricoltura – spiega il sindaco Marco Panieri -–che ancora oggi vive con interi campi inutilizzabili e non ha ricevuto alcun sostegno economico o materiale, ma anzi ha dovuto adoperarsi quasi completamente autonomamente per risollevare la propria attività". Quanto ai progetti per Spazzate Sassatelli, "l’obiettivo è ricreare spazi utilizzabili per attività sociali e culturali a servizio della comunità – conclude Panieri –. Una scelta di attenzione e di rinascita per quella zona che stiamo accompagnando in questi mesi difficili".