Agriflor, brindisi con Bonaccini nella nuova sede in via Spallicci

Verrà inaugurata oggi la nuova sede imolese di Agriflor in via Spallicci, nel cuore della zona industriale. Oltre al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, saranno presenti anche Marco Granelli e Amilcare Renzi, rispettivamente presidente nazionale di Confartigianato Imprese e segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana.

"È l’occasione per dare risalto a un’eccellenza del territorio, che incarna perfettamente i valori che Confartigianato vuole mettere in campo – afferma Granelli –. L’unicità e la creatività, assieme alla cultura maniacale del particolare, alla tenacia e al coraggio di fare impresa sono oggi i tratti distintivi di ciò che noi definiamo Artigianato 4.0. Una figura legata alla tradizione e che fa della competenza e della capacità del fare l’arma vincente per distinguersi in un mercato dove oggi l’artigiano fa la differenza. L’attività di questa azienda interpreta, inoltre, anche quel senso di prossimità e vicinanza al territorio che oggi riteniamo essere il bene più prezioso che possiamo dare come valore alle nostre comunità, di cui siamo parte integrante essendo attori economici ma anche sociali".

Agriflor nasce nel 2005 a Medicina, specializzandosi ben presto nella gestione del verde negli spazi pubblici e privati. "Questa inaugurazione non è un momento di arrivo, ma rappresenta la continuità di un percorso - sottolinea Cristian Cernera, titolare di Agriflor con Ivan Garavini e presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Bologna Metropolitana -. Nel 2019 abbiamo acquistato la sede, in questi anni gli spazi sono stati ristrutturati e un po’ alla volta abbiamo trasferito tutta l’operatività a Imola, a Medicina resta la sede legale".

Soddisfazione anche nelle parole di Renzi. "Quando si inaugura un nuovo stabilimento è sicuramente un momento di gioia e di gratificazione per tutta la comunità ed è anche l’espressione della volontà del mondo dell’artigianato e della piccola impresa di crescere in termini dimensionali e strutturali – osserva –. Agriflor è un’azienda particolarmente dinamica, composta da giovani, a conferma della loro sensibilità verso le tematiche ambientali, capaci di fare diventare impresa quella che nasce come una passione".