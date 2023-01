Agriturismi e fattorie, arrivano 300mila euro

Un bando da quasi 300mila euro di risorse, in arrivo dal Gal Appennino Bolognese, per la creazione e lo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche. E la vallata del Santerno si sfrega già le mani in virtù di quella sua vocazione all’ospitalità nota in tutta la regione. Un incentivo, rivolto alle aziende agricole abilitate a svolgere attività agrituristica o di fattoria didattica, che rientra nell’ampio piano di azione ‘Più Valore all’Appennino’. Una forma di sostegno alle aree rurali e ai territori montani della provincia felsinea. Le domande di contributo potranno essere presentate fino alle ore 12 del prossimo 31 marzo.

Doppia fascia di supporto. Da un lato c’è l’importo pari al 50% della spesa ammissibile per gli interventi posti nelle aree rurali con problemi di sviluppo. E’ questa la sezione che interessa da vicino i quattro municipi che sorgono lungo la provinciale Montanara. Dall’altro, invece, si scende al 45% per quelli in programma nelle zone rurali intermedie, come sono in parte i territori di Dozza e Castel San Pietro Terme. Gli obiettivi? Favorire la diversificazione delle attività agricole, migliorare le prestazioni economiche delle aziende del settore e incoraggiare il loro processo di ammodernamento. Tra le operazioni ammesse a finanziamento ci sono il recupero, la ristrutturazione e l’ampliamento dei fabbricati esistenti in azienda. Ma anche la realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, idriche e sanitarie. Per non parlare della riqualificazione, ampliamento ed allestimento di strutture fisse per attività ricreative, sportive, culturali, sociali, didattiche e per il tempo libero. Un parametro, quest’ultimo, che comprende pure piscine e percorsi vita. Spazio anche alle nuove costruzioni da destinare esclusivamente ai servizi accessori per l’attività agrituristica, alle sistemazioni esterne di pertinenza e all’acquisto di mobili, dotazioni e attrezzature fisse per camere, sala ristorazione, cucina e vani d’uso.

Ma c’è di più. Via libera al recupero degli ambienti nei fabbricati esistenti e agli acquisti di attrezzature da destinare esclusivamente a camere e relativi bagni per ospitalità rurale familiare. Senza dimenticare gli interventi di riqualificazione per ricavare laboratori o sale pluriuso per attività agrituristiche regolamentate da apposite specifiche. Le spese ammissibili vanno da un minimo di 20mila ad un massimo di 100mila euro.

"L’ennesimo bando che testimonia la massima attenzione del Gal alla diversificazione della destinazione delle risorse – spiega Gabriele Meluzzi, sindaco di Fontanelice e quota del Nuovo Circondario Imolese nel consiglio di amministrazione della società consortile –. Non soltanto il supporto indirizzato al mondo agricolo, ma anche al commercio, al turismo e al settore terziario. Un incentivo in più a disposizione di quelle attività della zona che operano già bene nel comparto – conclude –. Ma anche un utile impulso per chi ha in mente di avviare un altro ramo d’impresa. In futuro, il rinnovo del piano di sviluppo rurale porterà nuove risorse nel territorio".

Mattia Grandi