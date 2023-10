Aido in piazza Matteotti per la ‘Giornata del Sì’

L’Associazione italiana per la donazione di organi (Aido) di Imola celebrerà domenica la ‘Giornata nazionale del sì’ e festeggerà anche il 50esimo anniversario dalla propria fondazione, avvenuta nel febbraio 1973 grazie all’impegno e alla particolare sensibilità dell’informatore farmaceutico Giorgio Brumat. "Dalle 10.30 alle 12.30 saremo in piazza Matteotti e, con altre associazioni, parteciperemo alla campagna regionale ‘Tieni in forma il tuo cuore’ organizzata dall’Ausl di Imola con l’unità operativa di Cardiologia – spiega Remo Martelli, presidente dell’associazione locale -. Raccoglieremo adesioni, forniremo informazioni e faremo autofinanziamento". L’associazione imolese raccoglie oggi 2.453 iscritti, in aumento rispetto all’anno scorso. Nell’ultimo anno a livello nazionale – sono dati forniti dall’Aido – le donazioni sono state incrementate del 17 per cento, i trapianti del 19 per cento.