Aimola (direttrice Ausl): "Sanità sotto attacco, ma il sistema funziona. Qui non c’è inefficienza"

"Assistiamo da alcune settimane a un attacco pretestuoso alla capacità del sistema sanitario regionale di rispondere con efficienza gestionale, amministrativa e contabile alle sfide del presente. Confortati dai dati e da una lettura attenta e competente dei documenti ufficiali, continuiamo a operare con responsabilità, trasparenza e impegno per la qualità e la continuità dell’assistenza, nella consapevolezza che la fiducia dei cittadini si costruisce ogni giorno sui fatti, sui dati e sul lavoro delle persone che garantiscono il diritto alla salute". Così la direttrice generale dell’Ausl, Agostina Aimola (nella foto), all’indomani delle critiche mosse da Fratelli d’Italia sulla base della recente delibera della Corte dei conti relativa al bilancio consuntivo 2023 dell’Azienda sanitaria imolese. Un pronunciamento che "non contiene alcuna censura né rilievo di irregolarità nella gestione – sottolineano dall’Ausl –, ma una valutazione tecnica come avviene annualmente per tutte le aziende sanitarie pubbliche".

Dalla relazione della magistratura contabile, che ha messo sotto la lente debiti pregressi, pagamenti oltre i termini e spese superiori agli obiettivi regionali, "emerge un quadro di sostanziale equilibrio economico e finanziario, con un risultato positivo di esercizio ottenuto grazie al costante monitoraggio della spesa condotto di concerto con la Regione", assicurano dall’Ausl.

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica e per dispositivi medici, in particolare la Corte dei Conti ha rilevato un "lieve scostamento rispetto all’obiettivo regionale", è la lettura dell’Ausl. Che aggiunge: "Tale differenza, pur non consentendo di dichiarare il pieno raggiungimento del target, è stata giudicata come appropriata e necessaria rispetto al contesto e alle esigenze assistenziali, riconoscendo la qualità del lavoro svolto in termini di appropriatezza prescrittiva", è sempre la lettura dell’Azienda che sottolinea come la stessa Corte inviti comunque l’Ausl a "proseguire opportunamente nell’implementazione di tutte le misure utili a migliorare l’efficienza della spesa e a consolidare i risultati raggiunti".

In merito alla voce di spesa per consulenze, "si registra un incremento dovuto alla necessità di affrontare una serie di contestazioni tributarie complesse – spiegano dall’Ausl –. Tali controversie si sono concluse con sentenze favorevoli all’Azienda e, pertanto, i costi sostenuti per l’assistenza legale e tecnica verranno rimborsati. Si tratta dunque di un investimento mirato alla tutela dell’interesse pubblico e alla corretta gestione delle risorse"

Anche sul piano del personale, "viene riconosciuto il mantenimento dell’equilibrio tra sostenibilità economica e continuità dei servizi", aggiungono dall’Ausl, che ribadisce il proprio "impegno costante" nella formazione del personale e nella "costruzione di una cultura organizzativa fondata sulla partecipazione, sulla motivazione e sulla fidelizzazione delle professioniste e dei professionisti che sono la risorsa fondamentale del sistema sanitario pubblico".

Insomma, tutte le contestazioni vengono rispedite al mittente. "In nessun punto della deliberazione – concludono dall’Ausl –. Si parla di ‘gestione inefficiente’ o di ‘criticità preoccupanti’: si tratta di un ordinario esercizio di controllo contabile, previsto per tutte le aziende sanitarie, che contribuisce a rafforzare la trasparenza e la qualità della gestione pubblica".