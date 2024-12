Air Maroc Trophy,. Fazioli avanza

Il circuito Royal Air Maroc Trophy ha richiamato al Golf Club Le Fonti i giocatori dei club bolognesi che hanno provato a qualificarsi per la finale nazionale di Albarella, anticamera di quella internazionale in Marocco. Vi prenderanno parte Andrea Fazioli, che ha vinto la gara completando le 18 buche da campionato in 81 colpi, e i migliori nelle categorie nette. In prima Gianluca Bosco (34) che si imposto seguito da Fabrizio Bellocchio e Giovanni Bacchi Reggiani, appaiati a quota 31. In seconda prestazione maiuscola di Antonio Moio (40) autore del miglior punteggio netto assoluto e irraggiungibile per Andrea Zanni (37) e Alberto Benassati (36). In terza Franca Roncagli (39) ha ottenuto il successo e il pass per la finale al termine di un testa a testa con Marco Regazzi, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio Francesco Coraci (36).

Andrea Ronchi