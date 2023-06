Aiuti agli alluvionati Dal Circondario fondi alle famiglie fragili per le spese urgenti

Il Circondario in campo a favore degli alluvionati. La Giunta dell’ente di via Boccaccio ha deciso infatti di costituire un fondo di 140mila euro per dare una risposta all’emergenza. Le risorse, gestite operativamente da Asp, sono destinate in particolare alle famiglie con "maggiori fragilità socio-economiche temporanee" e che "non riescono a fronteggiare in autonomia le prime spese", spiegano dal Circondario.

Si tratta di un provvedimento aggiuntivo a quelli emanati dalla Protezione civile nazionale (dai tremila ai cinquemila euro per i primi danni funzionali al rientro nelle abitazioni) e dalla Regione (contributo autonoma sistemazione per le famiglie evacuate).

I 140mila euro sono infatti destinati sia ai nuclei già seguiti da Asp che a quelli sconosciuti ai servizi sociali ma che, a causa dell’emergenza maltempo, hanno incontrato difficoltà economiche.

In entrambi i casi, per l’acquisto di beni e servizi di vario genere ci si può rivolgere agli sportelli territoriali. Gli assistenti sociali definiranno percorsi costruiti assieme ai beneficiari degli aiuti.

Le risorse saranno destinate a sostenere le famiglie per affrontare le maggiori spese per la mobilità, soprattutto se derivanti dalla necessità di affrontare percorsi più lunghi per raggiungere il luogo di lavoro in seguito alle chiusure stradali; fronteggiare le spese per il ripristino degli effetti personali danneggiati o persi; favorire il rientro nell’abitazione danneggiata e la ripresa della quotidianità.

"Il fondo circondariale per le persone colpite dal maltempo rappresenta un provvedimento importante per dare una risposta ulteriore ai provvedimenti nazionali e regionali legati all’emergenza maltempo – commenta il sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario –. Ci sono cittadini che si trovano ad affrontare quotidianamente difficoltà e disagi su cui a nostro avviso occorre dare una risposta. Anche in questa occasione il Circondario si dimostra unito; auspico che il governo nazionale attivi quanto prima aiuti alle imprese, in particolare a quelle agricole, così duramente colpite nel nostro territorio".

La procedura per ottenere il contributo, da parte delle famiglie, si annuncia particolarmente snella.

"Abbiamo cercato di sviluppare un progetto di supporto flessibile e poco formale per permettere agli utenti di accedervi senza eccessivi passaggi burocratici – conferma Veronica Gioiellieri, presidente di Asp –. Siamo determinati nel dare una risposta concreta e mantenere la rete che ci lega a tutti i comuni del Circondario".