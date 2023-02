Aiuti alle aziende che investono sul territorio

Giuseppe

Rago*

In occasione degli incontri che avremo con i Municipi del Circondario la nostra linea non sarà difforme da quanto sosteniamo a gran voce con il Governo. Occorre dare sostegno alle famiglie, agli anziani, ai giovani e, perché no, anche alle imprese. Per raggiungere questi obiettivi per il territorio del Circondario Imolese chiediamo che le parti sociali siano coinvolte, aggiornate ed interpellate in merito ai fondi ed agli investimenti del Pnrr.

Occorre confrontarsi su tali fondi per garantire legalità, per il conseguimento degli obiettivi occupazionali, delle priorità trasversali e sulle politiche industriali ed energetiche, e di riconversione verde e digitale in sinergia con le altre risorse europee e nazionali per lo sviluppo e la coesione.

Per noi il coinvolgimento e il confronto preventivo e negoziale con le parti sociali è un elemento che rafforza e accelera l’implementazione dei progetti del Pnrr. È indubbio che continueremo a chiedere aiuti alle famiglie che destinano oltre il 75% del proprio reddito per le spese essenziali (alimentari, affitto, mutuo casa, luce, acqua e gas) e che vedono il potere di acquisto eroso mensilmente dai continui rincari. Sulla linea intrapresa lo scorso anno andranno stanziato fondi ad hoc con particolare riguardo all’innalzamento delle fasce Isee che rispecchino sempre più la realtà delle cose.

Non siamo neppure contrari agli aiuti alle aziende, parte complementare alla creazione di occupazione. Sappiamo bene che senza impresa non c’è lavoro. Ma allo stesso tempo non possiamo fare a meno di interrogarci su una condizionalità degli aiuti che si danno alle aziende. Perché sostenere anche quelle che licenziano? Che evadono le tasse? O, magari, che non rispettano le normative sulla sicurezza e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici?

Quindi aiutare le aziende sì, ma quelle che non delocalizzano;

non hanno la sede legale all’estero e pagano le tasse in Italia; applicano i contratti;

rispettano le norme sulla sicurezza.

*Coordinatore Uil

Emilia-Romagna

per Imola e Circondario