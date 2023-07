Aiuti alle famiglie in difficoltà Dall’Inps 760 carte per gli acquisti

Sono 766 le carte solidali acquisti assegnate dall’Inps al Comune e pronte per essere distribuite nei prossimi giorni. La legge di bilancio 2023 varata dal Governo prevede infatti lo stanziamento di 500 milioni a livello nazionale destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, a sostegno dei nuclei familiari particolarmente colpiti dagli effetti dell’inflazione.

I beneficiari del contributo, individuati direttamente dall’Inps, sono i nuclei familiari composti di almeno tre persone, residenti nel territorio comunale, che hanno Isee non superiore a 15mila euro e non usufruiscono di altri contributi erogati dallo Stato, con priorità a quelli in cui almeno un componente è nato entro il 2009, seguiti da quelli con almeno un componente nato entro il 2005.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che includano titolari di: reddito di cittadinanza; reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll); indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni (Cig); qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Dopo il 10 luglio sarà pubblicata la graduatoria definitiva dei nuclei familiari, individuati dall’Inps, beneficiari della Carta solidale. La graduatoria sarà pubblicata e consultabile sul sito del Comune; nell’elenco i nuclei saranno identificabili dal numero di protocollo Inps della dichiarazione Isee in corso di validità. A partire dal 18 luglio, il Comune invierà ai beneficiari del contributo la comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli uffici postali. La carta elettronica prepagata e ricaricabile contenente il contributo di 382,50 euro potrà essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità negli esercizi commerciali accreditati.

"Prima di tutto voglio ringraziare gli uffici comunali che hanno inserito nella loro programmazione ordinaria, con pochissimo preavviso, una attività estremamente complicata – afferma Daniela Spadoni, assessora alle Politiche sociali –. Ci siamo messi a servizio della nostra comunità perché le risorse disposte dal Governo fossero al più presto assegnate. Peccato che questo intervento, di carattere meramente assistenzialista e di impronta neostatalista, non coinvolga la rete dei servizi sociali e delle associazioni presenti sul territorio: senza un loro coinvolgimento diretto, non avviene alcun reinserimento sociale".