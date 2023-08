Aiuti per i castanicoltori Bando da 40mila euro

Un bando da 40mila euro di contributi a fondo perduto per indennizzare i castanicoltori colpiti da frane e alluvione dello scorso maggio. Comune e consorzio castanicoltori di Castel del Rio, con il contributo di 15mila euro della BCC ravennate, forlivese e imolese, sono scesi in campo per contenere le riconosciute perdite produttive dovute al collasso delle alberature travolte dagli smottamenti di terra. E tornano alla mente le istantanee di devastazione dello scorso maggio quando in collina furono tantissimi i produttori del celebre Marrone di Castel del Rio Igp, traino dell’economia locale, con decine di ettari di castagneti distrutti. Ma le risorse saranno impiegate anche per gli interventi di sistemazione della viabilità privata all’interno dei fondi castanili presenti nel territorio comunale. Con modalità di supporto snelle e istruttoria delle pratiche veicolata allo stesso consorzio. Il contributo sarà concesso ai titolari o conduttori dei castagneti nella forma del fondo perduto per il 60% del valore dell’intervento di ogni singola proprietà. Con regole chiare: 50 euro per ogni pianta resa improduttiva dalla calamità per un massimo di mille euro a beneficiario. Settanta euro a metri di tratti viari privati inagibili, misurati per multipli di 5 metri, fino ad un massimo di 2mila euro. Massimale di contributo concedibile, quindi, fissato a quota 3mila euro.

E in caso di richieste eccedenti la disponibilità finanziaria (le prime sono già arrivate, ndr) pronta la rimodulazione al ribasso in modo proporzionale. Domande da redigere su apposita modulistica e da consegnare via mail ([email protected]) o a mano all’ufficio Urp del municipio entro il 15 settembre. Liquidazione prevista, invece, entro la fine dell’anno. "La BCC ravennate, forlivese e imolese – dichiara il presidente Giuseppe Gambi – è da sempre attenta a sostenere il territorio in cui opera. Già deliberati 2 milioni di euro per mitigare i danni da alluvione". E ancora: "Alberi secolari collassati e tanti tratti di rete viaria interpoderale compromessi con il rischio di non poter raccogliere il prodotto – aggiunge il sindaco Alberto Baldazzi –. La previsione della retroattività del finanziamento per opere già svolte ha permesso di attivare gli interventi nei fondi più danneggiati nello scorso luglio. Nei prossimi giorni riapriremo strada Sesdetto per l’accesso nelle selve di sud ovest".

Mattia Grandi