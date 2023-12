Aiuto dalla Croce Rossa. Voucher da 100 euro alle famiglie evacuate a causa dell’alluvione

La Federazione internazionale della Croce Rossa, in vista delle festività natalizie, ha deciso di sostenere il territorio imolese colpito dall’alluvione di maggio. Stanziati 60mila euro a favore delle famiglie evacuate dalle proprie abitazioni per almeno tre mesi.

Nello specifico, l’iniziativa prevede l’assegnazione di un voucher da 100 euro a persona per poter fare acquisti sul territorio nei prossimi sei mesi. Il buono viene dato alla singola persona, per cui nel caso di una famiglia di più persone saranno dati tanti voucher quanti sono i componenti del nucleo stesso. Per il territorio di competenza della Croce rossa comitato di Imola si tratta di 570 persone coinvolte, di cui 442 concentrati nei quattro comuni della Vallata del Santerno, oltre a Imola, Mordano e Dozza.

Nei giorni scorsi, la presidente della Croce rossa – comitato di Imola, Fabrizia Fiumi, ha consegnato i voucher ai sindaci dei comuni che ad agosto avevano ancora persone evacuate: Imola, Mordano, Dozza, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano. Nelle prossime settimane, i comuni in questione invieranno la comunicazione ai cittadini beneficiari, che potranno ritirare i buoni negli uffici di riferimento, che saranno indicati nella comunicazione stessa.

"Ringrazio di cuore a nome mio e dei sindaci della Vallata, di Dozza e Mordano la presidente della Croce Rossa di Imola, Fabrizia Fiumi, per questa iniziativa – commenta Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente del Circondario –. Il 2023 è stato un anno nel quale l’emergenza maltempo ha colpito duramente il nostro territorio. La nostra priorità deve continuare a essere quella di dare risposte ai cittadini e alle imprese. Questo gesto di straordinaria solidarietà della Croce Rossa nei confronti di coloro che per mesi sono stati fuori dalle proprie abitazioni, rappresenta uno stimolo per noi a stare vicino alle persone e alle famiglie di questo territorio. Gesti come questo aiutano a rafforzare il senso di comunità che sempre più vogliamo promuovere".

Da parte sua, la presidente Fiumi si dice "felice di aggiungere anche questo tassello a quanto abbiamo fatto in questa emergenza come comitato di Imola. Dall’assistenza ai primi sfollati nelle palestre alla gestione dell’hub per le delegazioni della protezione civile europea – prosegue –, dalla consegna sui territori alluvionati dei pasti all’assistenza psicologica in strutture che ospitavano sfollati, dagli interventi operativi di soccorso alle zone alluvionate, portiamo adesso un aiuto economico a tutte le persone che hanno subito danni. Sono orgogliosa – conclude Fiumi – per aver potuto portare anche questo contributo al territorio con il nostro lavoro di volontari".