Al Banco Alimentare dono da 110mila euro

Pochi giorni fa l’amministrazione comunale ha individuato in Coop Alleanza 3.0 il soggetto della Grande Distribuzione Locale che si impegna a rifornire al soggetto del Terzo Settore, individuato nella Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna onlus, beni alimentari e di prima necessità utilizzando le risorse messe a disposizione del Comune dal governo, per la solidarietà alimentare, allo scoppio della pandemia da Covid 19.

Il Comune aveva messo in campo una offerta al rialzo, per trovare il soggetto cui affidare la fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità. Coop Alleanza 3.0 è stata scelta avendo proposto, un controvalore pari a 109.976,97 euro, a fronte dei 98.978,57 euro messi a disposizione dal Comune, aumentando quindi di circa 11 mila euro il controvalore di generi alimentari di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà.

Nei mesi scorsi il Comune aveva stabilito di avviare una nuova distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità, mettendo a disposizione delle famiglie in difficoltà quasi 100 mila euro – per l’esattezza 98.978,57 euro – per l’acquisto dei suddetti generi. I quasi 100mila euro sono quelli residui nelle casse del Comune, sui 370mila euro assegnati dal governo al Comune.

Qualche giorno fa, l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, ha consegnato al direttore della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus, Gianluca Benini, i buoni per effettuare gli acquisti dei generi alimentari che potranno essere ritirati nel punto vendita di Imola Ipercoop Leonardo della Coop Alleanza 3.0. La Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna-Sezione di Imola, già dai prossimi giorni provvederà in modo equo ed efficace alla distribuzione dei generi alimentari e di prima necessità, in virtù della propria struttura logistica ed organizzativa e della presenza di convenzionamenti con un elevato numero di altri soggetti ed enti attivi nel campo della carità e della solidarietà che provvederanno a ridistribuirli agli utenti ed ai nuclei bisognosi del nostro territorio.

"L’amministrazione – sottolinea l’assessora Spadoni – ha deciso di rinnovare il rapporto di fiducia con il Banco Alimentare per le misure di solidarietà alimentare e, insieme al Banco, con tutta la rete di associazioni, enti pubblici ed enti del terzo settore che operano nel campo della carità e dei bisogni primari delle famiglie, che sono una ricchezza del nostro territorio e della nostra comunità civile. Investire nel sociale vuol dire investire per colmare le diseguaglianze e per dare a tutti le medesime opportunità di vita e di serenità sociale. Solo investendo sugli ultimi possiamo sperare di aumentare la ricchezza delle comunità".