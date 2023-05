Al Bano, blitz in diretta nella radio locale

"Vi auguro tanta felicità e molto sole". Con queste parole Al Bano Carrisi ha salutato gli ascoltatori di Emmerreci, radio castellana, nel suo blitz del tutto inatteso negli studi di via Cavour. Era sera inoltrata quando, nel buio del Borgo, il cantante che compirà 80 anni tra poco più di una settimana ha varcato la soglia del civico 4, in piena diretta, con Bruno LaVoce e Sergio LaCroce che stavano portando in porto una nuova puntata di ‘Racconta Vinile’. Immancabile cappello chiaro in testa, jeans e giacca nera, foulard viola, mostrando una forma invidiabile e il suo inimitabile, radioso sorriso, Al Bano ha motivato prima di tutto la sua venuta in riva al Sillaro. "Ho un amico, un ristoratore, e ne ho approfittato per venirlo a salutare visto che domani sera canto al Celebrazioni di Bologna". Un blitz per amicizia e per affari, visto che, ha sbandierato l’intramontabile voce pugliese, "proprio quest’anno compie 50 anni il mio primo vino".

"Sono nato contadino, a sei anni ero sul trattore, ma ho capito subito che sarebbe stato un mestiere durissimo, così ho tentato anche un’altra strada, la musica", ha raccontato, aggiungendo però di non aver mai perso la strada della campagna, e riconoscendosi ancora oggi "prima un agricoltore, poi un cantante". La musica, appunto. Piatto forte di ‘Racconta Vinile’, che aveva ospite lunedì sera il collaboratore del Resto del Carlino Claudio Bolognesi, le sette note sono diventate protagoniste del bliz di Al Bano solo quando, prima dei saluti, Bolognesi ha raccontato di aver trovato, spulciando nei vinili da portare in trasmissione, "un 45 giri con ‘Cara terra mia’ sul retro", pezzo portato da Al Bano e Romina nell’89 a Sanremo.

"Quello era un lato A, altroché lato B - ha rivendicato con orgoglio Al Bano –, un pezzo sul tema dei problemi dell’ambiente quando ancora non se ne parlava". Poi i saluti finali e uno storico autografo col pennarello sul muro dello studio.