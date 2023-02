Al Bar centrale arriva Mattia Santori

Si conclude con due iniziative importanti la campagna del comitato imolese a sostegno di Elly Schlein a segretaria nazionale del Pd. Venerdì alle 20.30 all’Accademia del Pomelo a Castel San Pietro (viale Terme, 740) sarà presente Alessandro Zan, deputato padovano padre della legge sul registro delle coppie di fatto e della legge contro le discriminazioni omosessuali, transessuali, di genere e disabilità, purtroppo affossata in parlamento alla fine della scorsa legislatura. Per quanto riguarda Imola, sabato alle 11 al Bar Centrale (via Mazzini, 28), si terrà un aperitivo a cui parteciperà Mattia Santori, fondatore del movimento delle Sardine e attualmente delegato del sindaco di Bologna alle Politiche giovanili e alla Promozione del territorio. Assieme a lui Elisa Spada, assessora ad Ambiente, Mobilità sostenibile e Pari opportunità del Comune di Imola.

Nel presentare le iniziative conclusive, il comitato a sostegno di Elly Schlein lancia un appello a elettori ed elettrici di centrosinistra e del Pd a partecipare al voto di domenica: "Dopo la sconfitta alle elezioni politiche e alle ultime regionali occorre che il Pd si rifondi profondamente, per questo sosteniamo Elly come segretaria, ma nello stesso tempo, come dice lo slogan della nostra campagna, "Parte da noi"; sono iscritti ed elettori Pd che possono promuovere il cambiamento votando domenica, sapendo che mai come questa volta la partita è aperta".