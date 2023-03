Al Cassero il ‘Gesticolors’ di Macchini

Sabato alle 21 va in scena al Cassero teatro comunale Piero Massimo Macchini in ‘Gesticolors’, spettacolo comico della rassegna Risate al Cassero 2022-23 curata dalla Bottega del Buonumore. Perché gli Italiani gesticolano così tanto? Da dove nasce questo loro modo di muoversi e di farsi notare? Perché dicono fischi ma volevano dire fiaschi? È da questi quesiti sulla nostra specificità culturale che prende avvio GestiColors, lo spettacolo che Macchini desiderava da tempo portare in scena. Riesce a illustrare la versatilità della sua tecnica e la duttilità del suo stile: comicità verbale e non verbale, esplora la sua essenza di italiano campanilista e gretto, e allo stesso tempo cittadino del villaggio globale... Info e prenotazioni: dalle 17 alle 19 0542 43273, 353 4045498 o mail a [email protected] Biglietto 15 euro