Al Cassero la musica romantica dei giovani Rimonda e Nguyen

Nuova tappa stasera della quinta edizione di [email protected], la stagione concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune. Il terzo appuntamento stagionale che si terrà con inizio alle 21 vedrà la partecipazione di due giovanissimi e talentuosi musicisti, la violinista Giulia Rimonda e il pianista con la passione per il calcio e la scrittura Lorenzo Nguyen, che si esibiranno con un programma chiara dichiarazione d’amore per la musica tardo romantica: brani di Dvorák, Grieg e di Elgar.

Figlia ‘d’arte’ del celebre violinista e direttore Guido Rimonda e di Cristina Canziani, pianista e direttrice artistica di un prestigioso festival piemontese, Giulia Rimonda, appena 21enne, è già direttore artistico della Camerata Ducale Junior, orchestra under 25 con sede a Vercelli. Solo nell’ultimo anno la violinista ha avuto modo di collaborare con prime firme come Mario Brunello, Bruno Canino, Benedetto Lupo e Salvatore Accardo. Tra gli ultimi riconoscimenti, è stata di recente selezionata da Leonidas Kavakos per la sua Masterclass ad Atene. In quanto a talento ed aver bruciato le tappe, non è da meno il compagno di palcoscenico di Giulia Rimonda, Lorenzo Nguyen, 24 anni e una laurea con il massimo dei voti in pianoforte al Conservatorio Verdi di Torino. Tra le sue prestigiosissime ultime apparizioni, solista con la celebre Orchestra del Teatro Regio di Torino. Le sue performance, tra l’altro, sono state trasmesse frequentemente anche in tv, sul canale Sky Classic HD, e sono sbarcate anche in radio sulle frequenze di Radio 3. Lorenzo ha chiaramente messo al centro della sua vita la musica, ma intorno ruota un mondo di passioni variegato. Nel 2014, infatti, ha pubblicato per Loescher il libro Un’altra isola, scritto a 12 anni, che racconta la storia del padre, fuggito nel 1979 dal Vietnam in guerra. Quando scende le scale del palco, poi, indossa i guanti del portiere, essendo appassionato di calcio e militando in una squadra di amatori.