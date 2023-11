Al centro civico nascerà l’Eco-Sportello

La Giunta di Castel San Pietro Terme ha approvato la concessione in uso gratuito di un locale al piano terra del Centro Civico di Osteria Grande alla cooperativa sociale ‘La Fraternità’ per l’istituzione di un ‘Eco-Sportello’ sui rifiuti. Il nuovo Eco-Sportello, di prossima apertura, farà attività di informazione e distribuzione alla cittadinanza di dotazioni per il servizio di raccolta dei rifiuti soliti urbani. La concessione ha la durata di dieci anni. Al locale si accede dall’ingresso principale del Cento Civico che si affaccia su via Broccoli 40 ed è il primo ufficio subito a sinistra.

È diviso in due aree da armadi: la prima destinata all’accoglienza del pubblico, mentre la seconda, il cui accesso è consentito solo all’operatore, è usata come magazzino.

I costi delle utenze dell’immobile sono intestate al Comune che provvede anche alla regolare pulizia dei locali L’istituzione degli Eco-Sportelli avviene in esecuzione del contratto fra Atersir e il raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) costituito tra Hera S.p.A., Giacomo Brodolini Soc. Coop a r.l, ed Ecobi Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l., che disciplina il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nei Comuni dell’ambito di Bologna.