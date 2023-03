Al centro Giovannini incontro con Hera e Gev sul riciclo dei rifiuti

Al via il primo di un ciclo di incontri dal titolo ‘Riduci, riusa, ricicla’ promosso dal Comune in collaborazione con Hera e le Guardie ambientali, con l’obiettivo di promuovere la cultura della riduzione dei rifiuti, del riuso e del riciclo. Si parte il 14 marzo dalle 18.30 al centro sociale Giovannini (quartiere Marconi). Ai partecipanti che porteranno con sé almeno tre rifiuti a scelta tra piccoli elettrodomestici non più utilizzabili e rifiuti ferrosi verrà consegnato un utile gadget ecologico, prodotto in materiale riciclato, in omaggio.