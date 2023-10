Al centro il ’mediterraneo’. Una parola che unisce, fra scambi e mescolanze

La parola non evoca necessariamente il mare: l’etimologia di “mediterraneo” significa “fra le terre”, “in mezzo alle terre”. È una parola che unisce, che implica circolazione, scambio, condivisione (di uomini, di merci, di idee) fra le terre che si distendono “attorno” a quello spazio. Uno spazio che non serve a dividere ma a mescolare, a combinare. Questo è stato, nei secoli, il Mediterraneo-mare. Quella cosa su cui gli antichi Greci, secondo una suggestiva immagine di Platone, si affacciavano “come rane su uno stagno”. Quella cosa che i Romani chiamarono “mare nostro”, enfatizzando un’immagine di potere dal tono indubbiamente imperialista, che tuttavia riprendeva l’idea antica di una realtà attorno alla quale si è uniti. Peraltro, l’imperialismo romano non mancò mai di riconoscere la diversità di cultura e tradizioni fra le genti che abitavano attorno a quello stagno. L’unità nella diversità è sempre stato uno dei segreti della vitalità del Mediterraneo: tante culture, mai però autoreferenziali. Uno spazio di reciprocità e di interazione, che proprio per questo seppe produrre una straordinaria ricchezza di cultura. Anche alimentare, anche gastronomica.

Talvolta quel mare sembrò configurarsi come confine fra mondi rivali (ciò accadde nel Medioevo, quando cristianesimo e islam si contrapposero dall’una all’altra sponda) ma gli scambi e il reciproco arricchimento non cessarono. Dal mondo islamico, nonostante ogni possibile conflitto, vennero all’Europa mediterranea prodotti nuovi, come gli agrumi, lo zucchero, gli spinaci, le melanzane, il riso; tecniche nuove, come quella di far seccare la pasta per trasformarla in un prodotto industriale; nuove spezie, e altro ancora. La capacità di inclusione fu sempre una caratteristica di questo spazio culturale: in età moderna vi attecchirono mais e patate e pomodori, venuti dall’America. Si ambientarono perfettamente, tanto da diventare elemento costitutivo delle cucine mediterranee, così come le melanzane arrivate da Oriente nel Medioevo. Non è importante dove si nasce. Importante è dove si decide di abitare.

Considerazioni come queste, suggerite dalla storia dei prodotti e dei modelli alimentari, hanno evidenti implicazioni politiche. Anche su queste si cercherà di riflettere nelle settimane del “Baccanale” 2023, che reca il titolo “mediterraneo”, con la minuscola, a significare che non ci si limiterà a parlare del “nostro” Mediterraneo (nome proprio di luogo) ma di un mediterraneo come modello civile, luogo di integrazione “fra le terre”, luogo di diversità che si confrontano e si arricchiscono, luogo di apertura e di attenzione alle culture altre. La grafica dell’evento – affidata all’ormai celebre Cibo, che, con tocchi pittorici attenti e mirati, riesce a trasformare in “bello” le squallide scritte che ogni tanto appaiono sui muri – non casualmente declina la parola “mediterraneo” con una varietà di font (un tempo li chiamavamo “caratteri”) tutti diversi fra loro, ma che insieme vanno a realizzare un’unica parola. Il paradigma dell’integrazione.

* docente dell’Università

di Bologna