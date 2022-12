Al cinema l’anno d’oro della Sampdoria

In attesa dell’arrivo in città di Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana di calcio ed ex bandiera blucerchiata ospite del Tozzona Tennis Park a fine gennaio, il Sampdoria Club Imola ‘Moreno Mannini’ prepara l’antipasto. Il 3 gennaio, alle 20.30, l’appuntamento è al cinema Don Fiorentini con la proiezione del film documentario ‘La bella stagione’. La pellicola, per la regia di Marco Ponti, ripercorre la straordinaria cavalcata verso il titolo tricolore della formazione ligure nella stagione ’90-91. Un successo trainato dalle reti del tandem d’attacco composto da ‘Mancio’ e Gianluca Vialli, e dagli schemi del saggio tecnico Boskov. Una squadra capace di sfiorare perfino, l’anno successivo, la conquista della Coppa dei Campioni dopo una partita infinita persa contro il Barcellona. Aneddoti, gol, storie, vittorie e sofferenze che, a distanza di tempo, rinnovano la magia di un collettivo di amici veri. Dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Biglietto d’ingresso a 5 euro.