Al Con.Ami le azioni Hera: "Riporteremo al meglio le esigenze dei cittadini"

Il Comune di Dozza, tramite una procedura di licitazione privata, ha ceduto il proprio pacchetto di 1.570 azioni di Hera Spa (pari allo 0,000014% del capitale sociale) al Con.Ami. La quota, interamente sottoposta a sindacato di blocco come da contratto valido fino al 30 giugno 2027, era cedibile esclusivamente a un altro socio pubblico. Il prezzo a base di gara, stabilito in 3,617 euro per ciascuna azione, ha generato un importo complessivo finale per il comune di oltre 5.6mila euro. L’aggiudicazione definitiva, però, è subordinata alla produzione, entro 60 giorni, di regolare delibera dell’assemblea di Con.Ami.

Sul tema il sindaco Luca Albertazzi ha detto: "L’operazione, sempre manifestata all’interno del nostro programma politico, ha riguardato la cessione di quella minima quota residua di azioni in capo al municipio". E ancora: "Ora l’ente non avrà più la doppia veste di azionista della realtà che gestisce servizi di prima necessità e utilità nella zona e, allo stesso tempo, di rappresentante delle istanze della popolazione sullo stesso soggetto. Due posizioni, a nostro avviso, non compatibili tra loro. Spero che questa riflessione venga colta anche da altri Comuni del territorio per mettere tutti nella condizione di rappresentare in maniera adeguata, efficace e comprensibile all’esterno le esigenze della popolazione rispetto al gestore".