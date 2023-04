Al Consultorio familiare si parla di infanzia con mamme e papà

Il Consultorio familiare propone diversi incontri nella sede all’ospedale vecchio in via Amendola. Martedì 4 alle 17 ‘E i papa’ dove li mettiamo’, incontro per i babbi che vogliono accompagnare la crescita dei figli. Mercoledì 5 alle 14,30 ‘Il nido e gli altri servizi educativi per l’infanzia’: le educatrici dei nidi d’infanzia comunali e una psicologa, raccontano la vita quotidiana al nido, le scoperte, le emozioni, le prime esperienze di socialità. Ogni martedì dalle 10 alle 12 ecco la Tana delle mamme, spazio per mamme e bambini fino ai 12 mesi. Esperienze, dubbi, paure... Accsso diretto, senza prenotazione.