Al fianco dei più fragili La Clai a Pasqua è ancora più buona

Sempre al fianco di chi ha più bisogno. In vista delle festività pasquali, Clai presenta una nuova iniziativa che rinnova il proprio desiderio di impegnarsi a favore delle situazioni più fragili. Al centro dell’interesse della cooperativa agroalimentare di Sasso Morelli è entrato il sostegno verso l’impegno quotidiano della comunità di Sant’Egidio, attiva in Italia e in 72 Paesi del mondo, legata da sempre ai più poveri con un impegno volontario e gratuito.

Dopo la collaborazione con il Banco Alimentare, che ha permesso di distribuire nel periodo natalizio 200mila pasti alle persone più in difficoltà, Clai realizza quindi una nuova esperienza solidale che accompagnerà il suo cammino, e quello dei suoi consumatori, lungo la strada che precede l’arrivo della Pasqua. L’iniziativa si concretizzerà in una donazione che contribuirà a rafforzare l’opera fondamentale portata avanti dalla Comunità di Sant’Egidio.

"Il desiderio di dare una mano a persone che attraversano momenti delicati della loro esistenza spesso deve fare i conti con la difficoltà oggettiva nel reperire lo ’strumento’ adeguato per raggiungere il risultato sperato – spiega Pietro D’Angeli direttore generale di Clai –. Valutiamo infatti con estrema attenzione le varie realtà attive nel campo sociale in tutta Italia per essere sicuri che il nostro impegno possa essere sempre valorizzato al massimo".

Anche in questa nuova esperienza solidale Clai concretizza un’altra filiera di bontà, coinvolgendo i suoi clienti trade e tutti i consumatori nei mesi di marzo e aprile.

Tutto l’assortimento dei salami Clai è coinvolto. Anche la gustosa Corallina, il tradizionale salame pasquale nato a Norcia, in Umbria, ma la cui fama si è diffusa fino a Roma e nel resto del Lazio.

"In Clai siamo convinti che un prodotto sia davvero "buono" se è in grado anche di fare del bene – spiega Gianfranco Delfini, direttore marketing della cooperativa imolese –. La bontà è un valore che si trasferisce, passa veloce da persona a persona. Bisogna ‘soltanto’ saper trovare un punto di partenza che permetta a chiunque, se lo desidera, di essere coinvolto: consumatori, commercianti, clienti trade e stake holder di ogni tipo. Un sistema articolato che richiede impegno e qualità, altrimenti è difficile raggiungere risultati davvero gratificanti. La qualità di un’azienda, oltre che sui prodotti, si misura dunque anche sui progetti solidali che riesce a realizzare".