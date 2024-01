Al Jolly si ride con la compagnia dialettale de ’I Nuovi Felsinei’

Divertente serata di teatro dialettale stasera al cinema teatro Jolly in via Matteotti 99. Alle 21 va in scena ’A l’arò pérsa!’ della Compagnia dialettale I Nuovi Felsinei, con testo e regia di Ezio Maselli.

"Anacleto, marito libertino, si invaghisce di una bella ragazza e la segue in una pensione dove lei alloggia. Purtroppo in quella pensione si ritroveranno anche sua moglie e sua figlia. Per non farsi scoprire ne succederanno di tutti i colori…".

’I Nuovi Felsinei’ nascono come continuazione della Compagnia dialettale e musicale ’I Felsinei’ voluta e creata nel 1980 da Bruno Dellos, autore della trasmissione radiofonica ’Al Pavajàn’, in onda per un ventennio dalla fine degli anni ‘50 la domenica pomeriggio. Di quegli storici interpreti, che per anni hanno rappresentato con successo commedie dialettali ideate e scritte dallo stesso Dellos, oggi sono rimasti: l’esilarante Federico Stanzani, capace di trascinare ogni tipo di pubblico con la sua irresistibile comicità ed Ezio Maselli, attore e regista della nuova formazione che, oltre a creare e interpretare nuovi copioni o elaborarne di altri autori, si dedica alla cura degli attori al fine di far si che le recite incontrino il più possibile il gradimento del pubblico.

Il gruppo di oggi, che vanta una presenza eterogenea di una quindicina di attori, aldilà delle doti o dei meriti singoli, si diverte a recitare e questa sua vitalità riesce a trasmetterla al pubblico che ricambia a sua volta con calorosi applausi. Ogni commedia, come ’I Nuovi Felsinei’ tradizionalmente premettono alla presentazione di una recita, non è un lavoro impegnato, non vuole lanciare messaggi, ma è uno spettacolo che tende unicamente allo svago e al divertimento.

Per prenotare, scrivere un messaggio sms o whatsapp al numero 333 9434148 Info e programmi: www.teatrojolly.net - www.cspietro.it

La stagione teatrale, organizzata con la direzione artistica di Dario Criserà e patrocinata dal Comune di Castel San Pietro Terme, presenta in tutto 18 spettacoli, fra cui 5 della rassegna ’Tutta un’altra prosa’, 6 di cabaret, 6 commedie dialettali e 1 spettacolo fuori abbonamento per il Giorno della Memoria.