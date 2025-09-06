Al lavoro da ben 65 anni. Premiato Sergio Filandi

Sessantacinque anni al servizio della comunità. Nei giorni scorsi, Confartigianato Bologna Metropolitana ha voluto celebrare con la consegna di una targa e l’organizzazione di una breve cerimonia il prestigioso traguardo lavorativo di Sergio Filandi, artigiano 80enne di Fontanelice. Una quarantina di persone, insieme al segretario dell’associazione Amilcare Renzi, al sindaco Gabriele Meluzzi e alla responsabile dell’ufficio Vallata del Santerno Marina Zuffa, si sono strette attorno all’instancabile lamierista: "Un esempio di dedizione al lavoro, passione e capacità di fare comunità – ha detto Renzi –. Sergio è il re della lamiera, le sue mani d’oro sanno lavorare questo metallo come nessun altro. Una dote messa al servizio di tutta la collettività".

Una bella sorpresa per Filandi apparso subito emozionato: "Mio padre faceva il fabbro e io, ancora bambino, gli davo una mano. Le prime cose le ho imparate da lui – ha raccontato –. Nel 1965 ho deciso di aprire una mia officina, l’Autocarrozzeria Moderna che è stata la mia casa fino al 2019 quando, dopo la morte di mio fratello Moreno, l’ho ceduta e aperto la bottega al civico 20 di via Montanara Ponente dove lavoro tutt’ora".

Un punto di riferimento per il settore, in tutta la collina e non solo, per le riparazioni di qualsiasi mezzo e tante creazioni: "Anche il carro che trasporta l’immagine della Madonna nella processione di Fontanelice è opera mia – ha sottolineato –. Oggi, però, di giovani da bottega con voglia di imparare il mestiere ce ne sono pochi".

Raggiante il sindaco Meluzzi: "Persone come Sergio hanno un grande valore per i nostri paesi – ha rimarcato –. La sua capacità di essere parte attiva della comunità è un patrimonio assoluto del quale andiamo davvero orgogliosi".

Mattia Grandi