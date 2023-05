Al lavoro per riaprire le strade

La vallata del Santerno al lavoro per ripartire. E la prima buona notizia arriva dal riavvio, a cominciare dalla mattinata di domani, delle lezioni in classe. Unica eccezione riguarda la frazione casalese di Sassoleone dove le scuole resteranno ancora chiuse. Sospeso però, dal 22 al 27 maggio, il servizio di trasporto scolastico.

A Casalfiumanese sono iniziati i lavori per la riapertura di via Croara grazie all’ausilio del Gruppo Operativo Speciale Movimento Terra dei vigili del fuoco. Riattivata anche una porzione di via Montefune a Castel del Rio, mentre le situazioni più complesse in ambito alidosiano riguardano le vie Panoramica, con una voragine sull’asfalto nel lato Ponte Alidosi, e Chiesuola. A Borgo Tossignano non c’è più la carreggiata in via Monte Battaglia che in un primo momento pareva recuperabile. Manca l’acqua nella zona di Campiuno, con i tecnici di Hera già al lavoro. Sono poi iniziate le operazioni di svuotamento del laghetto di pesca sportiva in località Riviera per liberare dall’accumulo di acqua e fango l’attività produttiva adiacente. Da Fontanelice giunge il via libera al piano che, nella giornata di oggi tramite elicottero, porterà delle scorte di fieno per rifocillare il bestiame presente nella zona di Posseggio (dove è impossibile salire fino in vetta) e nei pressi di via Casolana.

Sul fronte del volontariato, dove saranno i quattro municipi a dare disposizioni esatte sull’operatività delle oltre trecento persone registrate per dare una mano, l’invito è quello di non consegnare in forma autonoma generi alimentari e attrezzature presso gli enti. Per ogni dubbio è comunque disponibile il numero telefonico di coordinamento (335 1918515 solo whatsapp) attraverso il quale gestire i flussi. L’obiettivo è quello di evitare raccolte di beni non necessari e sprechi.