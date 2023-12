Al lavoro sui sentieri. Zappa, pala e motosega per cancellare l’alluvione

E’ andato in archivio con un impegnativo intervento presso la cascata dei due salti di Fontanelice il 2023 di Enduro Motor Valley. Un’annata difficile, e purtroppo caratterizzata dalle tante criticità causate dall’alluvione di primavera nella vallata del Santerno, per il gruppo di enduristi volontari.

Un sodalizio impegnato ormai da dodici anni nella salvaguardia della rete sentieristica delle pendici lungo la Montanara: "Scenari apocalittici – spiega Gianni Geminiani, tra i veterani del collettivo motorizzato –, colline con fronti di frana enormi, canyons e crepacci profondi decine di metri. Ma anche alberi enormi divelti con la chioma sepolta e le radici a tre metri d’altezza. Un quadro surreale". Così gli antichi sentieri, la peculiarità che queste persone cercano di mantenere in vita, hanno avuto la peggio. Da quelli ricoperti di detriti ad alcuni scivolati più in basso di quota o addirittura spariti. Già, come nel caso del sentiero del tubo che è stato trascinato via insieme all’intero versante da un’enorme frana.

Una situazione disarmante che gli uomini di Enduro Motor Valley hanno cercato di fronteggiare rimboccandosi le maniche e dando disponibilità di aiuto alle autorità. L’obiettivo? Mettere in sicurezza diverse case dal pericolo di crollo di alberi circostanti e togliere da zone a rischio le piante cadute vicino ai corsi d’acqua come nel caso del parco Conca Verde di Fontanelice. Senza dimenticare il tentativo di recuperare qualche datato tragitto: "Abbiamo organizzato decine di interventi – puntualizza il portavoce Alessandro Magnani – così come hanno fatto altri club di enduristi che, spontaneamente, sono scesi in campo sui sentieri a loro più cari". Una geografia da ricostruire: "Domenica scorsa, mentre noi eravamo in azione all’altezza della cascata dei due salti per un compito molto impegnativo, un gruppo di Casola Valsenio ha operato sul proprio versante per recuperare almeno in parte un sentiero storico gravemente danneggiato – aggiunge –. Altri hanno preso a cuore la zona di Monte Cappello e Ca’ Valcece in area di Castel del Rio con degli ottimi risultati". Con un bilancio che, a volte, supera anche le iniziali previsioni: "Ricostruito il sentiero presso la cascata creando sponde e pali con tronchi e rami crollati – specifica Magnani –. Poi ci abbiamo riportato sopra terra e sassi franati in altri punti. Spostato pure un grosso masso che ostruiva un passaggio obbligato. Un risultato festeggiato con un’abbondante grigliata presso la Ca’ de Rì". Senza perdere mai la fiducia nel futuro.

Mattia Grandi