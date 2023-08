Al Minardi Day la festa per il ’Circuito del Savio’

Tanti appuntamenti da non perdere nella settima edizione dell’Historic Minardi Day, in programma sabato 26 e domenica 27 agosto all’Autodromo. L’intenso programma dell’evento, oltre scaldare il cuore degli appassionati che vedranno scendere in pista fantastiche vetture di Formula 1, F2, F3, F3000, Gp2, Gt storiche, prototipi, supercar e hypercar (sono quindici i turni per ciascuna giornata), è arricchito anche dall’Aci storico festival che celebra i ‘100 anni del Circuito del Savio’.

Era infatti il 17 giugno 1923 quando Enzo Ferrari al volante dell’Alfa Romeo RL Targa Florio numero 28 conquistava il primo ‘Circuito del Savio’. E così domenica 27 agosto l’immancabile ‘Raduno terre di Romagna’ sarà intitolato alla ricorrenza di quest’anno con una giornata interamente dedicata alla passione, alla cultura e al territorio. Con partenza dall’Autodromo, il convoglio attraverserà le campagne romagnole, con passaggi a Lugo e a Ravenna, percorrendo anche un tratto del circuito originale, partendo nel pomeriggio dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, per poi tornare in pista con la parata di chiusura dell’evento.

A celebrazione dei ‘100 anni del circuito del Savio’, il museo Checco Costa ospita una mostra dedicata a un secolo di passione automobilistica in Romagna. Attraverso l’esposizione di veicoli d’epoca e foto digitali, il percorso espositivo racconta la passione per il motorsport di un territorio, la Romagna, che continua a bruciare intensamente ancora oggi, e rievocare i protagonisti e gli eventi automobilistici più significativi degli ultimi cento anni di storia.

Saranno esposte, tra le altre, vetture appartenenti agli anni 1923-1927 già protagoniste alle edizioni del ‘Circuito del Savio’ unitamente ad alcune iconiche vetture che hanno fatto la storia della Formula 1 con la presenza di un’area dedicata ad AlphaTauri, il tutto arricchito da immagini digitali proiettate sugli schermi che mostrano l’evoluzione del tracciato imolese.

La mostra sarà visibile al pubblico fino a domenica 10 settembre. Durante l’Historic Minardi Day, l’ingresso al museo sarà incluso nel biglietto dell’evento, a sua volta già acquistabile su TicketOne e nei punti vendita autorizzati Ticketone. Biglietto unico per accedere anche alle aree più esclusive dell’impianto vivendo da protagonisti la manifestazione. Giornaliero 21,50 euro; abbonamento 37 euro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Internet dell’Autodromo, su quello del Minardi day e sull’app Imola70.