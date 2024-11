Al Museo Diocesano. Arte sacra e tecnologia: "Il mio Decalogo dipinto sull’Intelligenza artificiale"

È iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione del 29 novembre, alle ore 17.30 nella Sala grande del Museo Diocesano di Imola, della mostra ‘Fabrizio Spadini. Decalogo. Arte sacra e Intelligenza Artificiale’. Un ciclo pittorico di trenta opere dipinte appositamente per l’esposizione imolese, la prima a tema sacro affrontata dall’artista.

"Le opere in mostra - sottolinea Fabrizio Spadini - nascono con l’intento di mettere in relazione l’immaginario visivo della tradizione dell’arte sacra con l’esigenza di riflettere su concetti astratti che riguardano i meccanismi che regolano, e regoleranno, la vita dell’uomo e il funzionamento delle cosiddette intelligenze artificiali".

Nodo centrale e nucleo del percorso è l’opera ‘Il Decalogo’. Si tratta di dieci tavole che, ispirate ai dieci comandamenti dell’Antico Testamento, vogliono essere una sorta di vademecum per le Intelligenze Artificiali.

"Sono regole - prosegue Spadini - che raccontano molto più dell’uomo, creatore, che le emana rispetto alle creature per cui vengono redatte. Un artista conosce sé stesso attraverso la realizzazione della propria opera d’arte e in senso più ampio, l’uomo si nobilita attraverso il proprio lavoro".

La personale di Spadini testimonia l’impegno del Museo Diocesano nel sostegno e nella valorizzazione della ricerca e della produzione artistica di pittrici e pittori contemporanei. L’obiettivo è quello di far conoscere al pubblico protagonisti affermati ed emergenti, nuove tendenze e nuovi linguaggi presenti nella ricerca pittorica contemporanea per alimentare un percorso di promozione all’apprezzamento della specialità. "In alcune opere in mostra possiamo vedere figure di automi e robot che si relazionano con comportamenti e regole tipiche dell’umanità – conclude Spadini -. In senso provocatorio se l’uomo si fa robot allora il robot si fa uomo".

Soddisfatto il curatore Marco Violi, alla guida del polo museale della città: "Continuiamo ad aprire le nostre porte all’arte contemporanea in un dialogo ininterrotto con l’antico – sostiene –. Proponiamo, e facciamo conoscere al pubblico, artisti noti a livello internazionale per la loro originalità e indubbia bravura. Tra questi ricordiamo Giovanni Gasparro, Bertozzi & Casoni, Luigi E. Mattei, Federico Guida e Filippo Sorcinelli. L’esposizione completa un’intensa programmazione annuale tra museo e giardino storico".

All’inaugurazione della mostra, che sarà presentata da Roberto Libera al timone del Museo Diocesano di Albano in terra laziale, presenzieranno il vescovo Giovanni Mosciatti e il sindaco Marco Panieri. Al termine dell’evento, inoltre, spazio ad una visita guidata in compagnia dell’artista. La mostra resterà aperta fino al 2 febbraio del 2025.

Mattia Grandi