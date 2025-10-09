Al museo San Domenico. Ok al piano esecutivo per la Domus del rasoio

Un pezzo di storia cittadina è pronto a tornare alla luce dopo una lunga attesa. Con un investimento da 500mila euro, il Comune ha approvato il progetto esecutivo per i lavori complementari alla nuova sezione archeologica del museo civico San Domenico, dedicata alla celebre Domus del Rasoio, abitazione romana del I secolo a.C. scoperta anni fa nel chiostro dell’ex convento domenicano.

L’intervento, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, punta a rendere finalmente visitabile uno dei più importanti ritrovamenti della città, rimasto finora chiuso al pubblico. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a oltre 300mila euro, mentre le somme a disposizione – tra progettazione, collaudi e spese tecniche – portano il quadro economico a 500mila euro, interamente finanziati con avanzo libero di bilancio. Secondo la tabella di marcia stilata qualche giorno fa in commissione da Emanuele Rocchi, direttore generale di Area Blu, l’affidamento dei lavori è previsto entro fine ottobre, con le operazioni desinate a terminare la prossima estate.

L’intervento, che arriva dopo una lunga fase di indagini archeologiche e di adeguamenti progettuali, mira a garantire la piena accessibilità e sicurezza del sito. È previsto il consolidamento strutturale delle murature perimetrali dell’ex refettorio, che ospita la Domus, tramite una carpenteria metallica interna con paratie e pali trivellati per stabilizzare il terreno rimosso durante gli scavi. Verranno inoltre installati impianti per il controllo di temperatura e umidità, indispensabili per la conservazione dei reperti, tra cui i mosaici pavimentali di epoca romana.

Il nuovo percorso museale sarà completamente accessibile anche alle persone con disabilità, grazie a rampe e passerelle sospese realizzate in tavole di castagno e inserti in cristallo, che consentiranno di osservare da vicino gli ambienti originari della Domus senza interferire con le strutture antiche. Gli interventi includono anche la posa di nuovi infissi, la pulitura degli stucchi e il tinteggio del vano dell’ex refettorio, dove si trova l’area archeologica.

Il progetto è stato redatto e approvato con una determina dirigenziale dei giorni scorsi. Le opere saranno eseguite nel corso dei prossimi mesi, con una manutenzione annuale stimata in 1.600 euro per il monitoraggio degli impianti e la verifica delle condizioni ambientali.

La Domus del Rasoio, così chiamata per il ritrovamento di un antico strumento da barba durante gli scavi, rappresenta una preziosa testimonianza della Imola romana, con ambienti pavimentati a mosaico e resti di strutture domestiche di pregio. Il completamento dei lavori permetterà di integrare la Domus nel percorso espositivo dei musei civici, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e una finestra diretta sulla vita quotidiana di oltre duemila anni fa.

Un traguardo atteso da tempo: il progetto originario doveva concludersi già nell’estate 2023, ma i ritardi dovuti agli adeguamenti strutturali e alle complesse operazioni di conservazione hanno posticipato la riapertura. Ora, con l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio della fase operativa, la Domus del Rasoio si prepara finalmente a tornare visibile, restituendo alla città un frammento prezioso della sua storia antica.