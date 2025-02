"Al paese serve una banca, troppi disagi per i cittadini"

"È emerso un crescente malcontento tra i cittadini di Fontanelice per l’assenza da tempo di un istituto di credito nel loro paese"

Christian Rodondi (foto), responsabile dei dipartimenti della segreteria provinciale di Forza Italia Bologna, riporta alla luce un punto interrogativo da lungo tempo sulla bocca di molti cittadini.

Fra le "difficoltà" più ricorrenti espresse dai cittadini vi sono, secondo Rodondi, "tanti i disagi significativi come il vincolo di utilizzare l’auto per recarsi presso le filiali più vicine nei paesi confinanti per soddisfare esigenze finanziarie quotidiane".

Il responsabile dei dipartimenti della segreteria provinciale di Forza Italia Bologna, quindi, chiede di considerare la possibilità di aprire una filiale bancaria a Fontanelice al fine di migliorare i servizi finanziari accessibili a tutti i cittadini. "È fondamentale che un paese come Fontanelice possa contare su una struttura bancaria che risponda alle necessità del territorio – ha aggiunto -. L’assenza di un istituto di credito rappresenta anche un freno allo sviluppo economico locale, impedendo un agevole accesso al credito e ai servizi bancari essenziali anche per le piccole e medie imprese.

Il mio impegno è quello di portare avanti tali richieste e di fornire un supporto concreto affinché si possa discutere con le istituzioni e le banche sull’argomento".