Al primo posto viabilità e sicurezza

Una vita tranquilla, quella di chi risiede a Fontanelice, pur essendoci ombre che appesantiscono la quotidianità di tutti i giorni. I problemi principali sono legati all’ "immobilismo" nella ristrutturazione delle strade e dell’asfalto, ancora danneggiate dalle ingenti piogge di maggio 2023. Non solo. Chi ha un’attività non manca di segnalare costi di gestione un po’ elevati e le difficoltà di avere un negozio in un paese con pochi abitanti. Non manca inoltre la richiesta di qualche controllo maggiore da parte delle forze dell’ordine nel centro del paese, sia di giorno sia di notte. Qualche cittadino infatti, che però ha preferito restare anonimo, non ha mancato di fare accenni alla presenza di un gruppo di giovani ragazzi ("probabilmente minorenn") che mettono inquietudine alla vita di tutti i giorni e che non danno senso di sicurezza. Infine, qualche preoccupazione sulla probabile chiusura estiva della Conca Verde, servizio importante per la comunità fontanese curante l’estate, ma anche attività che attira turisti provenienti dalle zone limitrofe e che incrementa anche le altre attività. Tirando le somme, Fontanelice è un posto in cui la maggior parte dei residenti dichiara comunque di stare bene e che riconosce essere stata oggetto di migliorie e di cure, ma in cui rimangono ancora problemi da risolvere.

Interviste a cura di Francesca Pradelli