Al teatro comunale Cassero. Doppio show a Santo Stefano con Dondarini e Dalfiume

Proseguela tradizione del doppio spettacolo per Santo Stefano al Cassero Teatro Comunale. In programma ce ne sono uno alle 16.30 fuori abbonamento e uno alle ore 21 in abbonamento. In scena andrà il duo formato da Marco Dondarini e Davide Dalfiume, nella loro ultima produzione: ‘Chi ce l’ha fatto fare?’ con sketch inediti creati appositamente per questa ricorrenza. "Ci sembra doveroso, dopo avere ospitato nelle scorse edizioni nomi storici del cabaret italiano (fra cui Enrico Beruschi, Maurizio Ferrini, Mario e Pippo Santonastaso, Duilio Pizzocchi, Norberto Midani e tanti altri, ndr), dedicarci una data esclusiva, visto che ci siamo sempre messi a disposizione dei colleghi ospiti" precisano i due protagonisti. Dondarini e Dalfiume saranno dunque i mattatori della giornata, a conferma del fortunato sodalizio artistico che li lega da 10 anni.

Pochi i biglietti rimasti in vendita, è consigliata la prenotazione il prima possibile.

Biglietto intero 14 euro, ridotto 12 euro. Prenotazioni: dalle 17 alle 19 tel. 0542 43273 o 353 4045498 - teatrocasserocspt@libero.it

La biglietteria sarà aperta eccezionalmente martedì 26 dicembre dalle ore 15 alle ore 16,30 per lo spettacolo pomeridiano e dalle 20 alle 21 per lo spettacolo serale. In entrambi gli orari si potranno acquistare anche i biglietti per lo spettacolo di domenica 31 dicembre (ore 21.30 quando Dondarini condurrà ‘Ride bene chi ride l’ultimo’ con Francesco Damiano, Enrico Zambianchi e Andrea Vicari