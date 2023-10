Al Teatro dell’Osservanza lo spettacolo ’VajontS 23’ portato in scena da Tilt

Trent’anni fa ‘Il racconto del Vajont’ era la voce e il corpo di Marco Paolini. Domani sera, nel 60esimo anniversario della caduta della frana che costò la vita a duemila persone, diventerà una narrazione corale ideata dallo stesso Paolini che coinvolgerà in contemporanea oltre 100 teatri in Italia e in Europa.

A Imola l’appuntamento è alle 21 al teatro comunale dell’Osservanza. Sarà il gruppo Tilt a portare in scena VajontS 23. Da molti anni, Tilt collabora con gli attori e registi, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, che hanno coinvolto il gruppo per entrare a far parte di questo importante progetto, essendo testimoni come tutti del dissesto idrogeologico, della crisi climatica, delle alluvioni.

Non c’è musica, solo rumori, suoni e voci di vita quotidiana. Il testo si arricchisce delle testimonianze dei romagnoli che hanno vissuto le alluvioni e le frane del maggio scorso.

In città come nel resto d’Italia, grandi attori e allievi delle scuole di teatro, teatri stabili e compagnie di teatro di ricerca, musicisti e danzatori, maestranze, personale dei teatri, e spettatori arruolati come lettori si riuniranno nei posti più diversi dallo Strehler di Milano ai piccoli teatri di provincia, ai luoghi non specificamente deputati al teatro come scuole e centrali dell’acqua, e ciascuno realizzerà un proprio allestimento di VajontS 23 sulla base delle peculiarità del suo territorio. E poi, tutti si fermeranno alle 22.39, l’ora in cui la montagna è franata nella diga. L’obiettivo è un’azione di teatro civile che affronti la sfida della crisi climatica. L’acqua e la tragedia del Vajont diventano un punto di partenza per avviare "pratiche di prevenzione civile".

La storia del Vajont riscritta e riascoltata 25 anni dopo il racconto televisivo non è più un racconto di memoria e di denuncia sociale, ma parla di oggi, di noi e del nostro futuro.

Prezzi: intero 15 euro; ridotto 10 euro riservato a soci Tilt; spettatori under 25 e over 65; spettatori con disabilità e accompagnatori; possessori di abbonamento alle stagioni concertistiche di Emilia-Romagna Festival 2023-2024 a Imola, Castel San Pietro Terme e Faenza; possessori YoungER Card Emilia-Romagna. Biglietteria attiva a partire dalle 20 al teatro dell’Osservanza.

Info e prenotazioni per lo spettacolo sono possibilisul sito Internet www.tiltonline.org, al numero di telefono 351 3111011 o all’indirizzo di email info@tiltonline.org.