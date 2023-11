Al teatro Stignani è in arrivo ‘Il Barbiere di Siviglia’

Dopo il successo della ‘Bohème’ e della ‘Scala di seta’ la scorsa primavera, torna l’opera dal vivo al teatro comunale Ebe Stignani. Domenica 26 novembre alle 16, Italian Opera Florence mette in scena ‘Il barbiere di Siviglia’, opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini.

Per il teatro Stignani si tratta di un ‘ritorno alle origini’, alla sua vocazione originaria di teatro d’opera che sin dalla sua apertura nel 1812 fino ai primi decenni del Novecento ospitava regolarmente il melodramma.

Il 26 novembre gli appassionati potranno rivivedere questa magia con l’esecuzione dal vivo del ‘Barbiere di Siviglia’, la celeberrima opera buffa di Rossini su libretto di Cesare Sterbini che ha divertito generazioni di ascoltatori fin dal suo debutto nel 1816.

Una trama ricca di sorprese e una musica dall’energia inesauribile, con alcune delle arie più celebri della storia del melodramma, come Largo al factotum intonato da Figaro al suo ingresso in scena.

Le vicende della ‘sventurata Rosina’, che grazie alla propria intelligenza e determinazione e all’aiuto del geniale barbiere Figaro riuscirà a diventare la sposa del Conte Almaviva, saranno ambientate a Siviglia al giorno d’oggi, nel brillante allestimento di Italian Opera Florence con la regia di David Boldrini.

Anche coro e orchestra, scene, costumi e produzione saranno tutti a cura di Italian Opera Florence.

I biglietti si possono già acquistare in prevendita su Vivaticket online e nei punti vendita autorizzati. Oppure direttamente alla biglietteria del teatro comunale il giorno dello spettacolo, dalle 10.30 alle 16. Biglietti: intero platea 30 euro; palco centrale 26 euro; palco laterale 22; galleria 15; ridotto under 20 (valido per tutti i settori) 11 euro.

Scheda artistica: ‘Il barbiere di Siviglia’, opera buffa in due atti di Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini; direzione e regia David Boldrini; coro e orchestra Italian Opera Florence; scene, costumi e produzione Italian Opera Florence.

Personaggi e interpreti: Rosina - Paola Cigna; Conte di Almaviva - Federico Buttazzo; Figaro - Gabriele Nani; Don Bartolo - Roberto Gentili; Don Basilio - Omar Cepparolli; Berta - Cristina Rosa; Fiorello – Lorenzo Martinuzzi; un ufficiale - Tommaso Alfaroli. Durata tre ore (intervallo incluso).

Gli appuntamenti con l’Opera dal vivo allo Stignani proseguiranno il 17 febbraio con il ‘Don Giovanni’ di Mozart e il 16 marzo nuovamente con Rossini e la sua ‘L’italiana in Algeri’.