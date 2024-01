Al teatro Stignani ’Il Figlio’. Sul palco Bocci e Ranzi

Archiviato il debutto con una grandiosa ‘Maria Stuarda’ interpretata dal duo Marinoni-Pozzi, e messe da parte anche le risate agrodolci della coppia Ruffini-Ghini in ‘Quasi Amici’, prosegue la stagione di prosa del teatro comunale Ebe Stignani con il terzo spettacolo in cartellone, ancora con un cast d’eccezione. Gli affermati Cesare Bocci e Galatea Ranzi e il giovane e già popolare Giulio Pranno saranno i protagonisti de ‘Il figlio’ dal 24 al 28 gennaio. Biglietti in prevendita da domani.

Il figlio fa parte della trilogia teatrale di Florian Zeller insieme a La Madre e Il Padre, quest’ultimo già in scena allo Stignani nel 2018 con Alessandro Haber nel ruolo che un paio di anni dopo valse l’Oscar a Anthony Hopkins nella trasposizione cinematografica. Mentre in Il Padre venivano analizzati i rapporti in relazione all’Alzheimer, qui Zeller ci conduce sapientemente per mano sul terreno delle incomprensioni generazionali all’interno del nucleo familiare.

La trama è semplice. Nicola frequenta l’ultima classe del liceo e vive a casa della madre Anna. Suo padre Piero ha appena avuto un altro figlio con la nuova compagna Sofia. Anna informa Piero che Nicola da tre mesi non frequenta più il liceo e che, secondo lei, soffre di depressione adolescenziale. Nicola, parlando con il padre, esprime il desiderio di andare a vivere con Piero e Sofia, quindi Piero decide di darsi da fare per ridare a Nicola il gusto di vivere.

Se la trama è semplice, non lo è il tessuto di emozioni e la voglia di svelare quel che spesso, troppo spesso, si nasconde. È un testo capace di conquistare grazie alla bellezza del linguaggio, alla capacità di introspezione, ai rimandi fra un personaggio e l’altro, al manifestarsi delle loro debolezze e delle loro incapacità di capire se stessi e gli altri.

Scrive il regista Piero Maccarinelli: "Mostra la vita in tutte le sue sfaccettature per piantare uno specchio nel cuore a tutti i genitori di un figlio adolescente. Non voglio svelare il grande colpo di scena del finale che spero emozioni gli spettatori. Rappresentato già in moltissimi paesi, è un onore per me dirigere questo testo di Florian Zeller lucido, intelligente e carico di emozioni. Un gran bel pezzo di teatro contemporaneo di parola".

Piero è interpretato da un ispirato Cesare Bocci, asciutto, misurato e forte quando serve. Accanto a lui Galatea Ranzi, attrice di grande valore per il teatro, il cinema e la televisione, insieme a Giulio Pranno, giovane volto del cinema italiano scoperto da Salvatores.

Lo spettacolo ‘Il figlio’ andrà in scena da mercoledì 24 a venerdì 26 gennaio alle 21, sabato 27 gennaio sia alle 15.30 sia alle 21, domenica 28 alle 15.30. Biglietti in vendita su Vivaticket dalle 19.30 di domani oppure alla biglietteria del teatro Stignani (via Verdi, 1/3) nei seguenti orari: domani 16-19; martedì 23 gennaio 10-12; per le recite serali 19-21; per le recite pomeridiane 14-15:30. Per maggiori informazioni: 0542 602600, www.teatrostignani.it.