Al Trento Film Festival ritorna il premio ‘Città di Imola’

Il Club alpino italiano, con il sostegno del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio, sarà promotore del premio speciale ‘Città di Imola’ al 71esimo Trento Film Festival, in programma dal 28 aprile al 7 maggio. Dopo quattro anni di interruzione, per Imola è un orgoglioso ritorno alla kermesse di Trento, avendo patrocinato per quindici edizioni sino al 2018 il premio per il miglior film italiano in concorso. La proiezione dell’opera vincitrice, dopo la proclamazione del vincitore a Trento, avverrà a Imola a inizio estate, alla presenza delle autorità locali.