Al via al Consultorio familiare. Appuntamenti sulla Menopausa

Sono aperte le iscrizioni al nuovo ciclo di incontri gratuiti organizzati dal consultorio familiare ‘Menopausa, insieme nel cambiamento’ che inizieranno giovedì 25 gennaio. L’Iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 23 gennaio inviando una e-mail al seguente indirizzo: cons.familiare@ausl.imola.bo.it. Il consultorio è all’ospedale vecchio (viale Amendola, 8).

Il programma. Giovedì 25 gennaio dalle 14 alle 15.30 ‘Il viaggio verso la menopausa’, relatrice Monica Angelini, ginecologa Consultorio Familiare Ausl di Imola · Giovedì 8 febbraio dalle 17 alle 18.30 ‘Lo spazio dell’ostetrica: lavoriamo sul pavimento pelvico‘, relatrice Elisabetta Elisei, ostetrica Consultorio Familiare Ausl di Imola. Giovedì 22 febbraio dalle 17 alle 18.30 ‘Il mondo emotivo in menopausa: emozioni, pensieri e paure’, relatrice Erika Brusa, psicologa Consultorio Familiare Ausl di Imola ; giovedì 7 marzo dalle 17 alle 18.30 ‘Come trovare una nuova immagine di sé: l’alimentazione in menopausa’, relatrice Maria Spano, dietista Consultorio Familiare Ausl di Imola; giovedì 21 marzo dalle 17 alle 18.30 ‘Il rilassamento: una tecnica per prendersi cura di se stesse’ (consigliato un abbigliamento comodo) relatrice Donatella Nini, medico Dipartimento Sanità Pubblica Ausl di Imola.