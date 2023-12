Al via gli incontri con i residenti

Per diffondere le informazioni sul passaggio alla ‘Tariffa corrispettiva puntuale’ in materia di rifiuti (si parte il 1° gennaio 2024) il Comune promuove una serie di incontri pubblici sul territorio interessato dalle novità. Primo appuntamento domani alle 18 al centro sociale La Stalla; a seguire gli incontri sono in programma lunedì 11 dicembre alle 18 al centro sociale di Ponticelli; martedì 12 alle 18 al centro sociale di Sasso Morelli e alle 20.30 al centro sociale di Sesto Imolese; mercoledì 13 alle 18 al Centro Sociale Zolino e alle 20.30 alla Sala Bcc città & cultura (via Emilia 201A); lunedì 18 alle 20.30 al centro sociale La Tozzona; martedì 19 alle 20.30 al centro sociale Campanella.

Entro fine 2023, tutti devono avere in dotazione il bidoncino per l’indifferenziato (raccolta porta a porta) o la tessera (tutti gli altri). Chi non ha ancora ritirato questi strumenti, può farlo in via IV Novembre 1 (angolo via Mentana 10) lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; via Casalegno 1 (sportello clienti Hera) dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 15, venerdì dalle 8 alle 13; via Rivalta (Ecosportello al primo piano del mercato coperto Il Borghetto), mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12; via Brenta (ecosportello della stazione ecologica), sabato dalle 15 alle 18.