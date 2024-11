Al via il cantiere per ripristinare le sponde del rio Sabbioso

A Toscanella è pronto a partire il cantiere per il ripristino delle sponde del Rio Sabbioso danneggiate dall’alluvione di maggio 2023. Dopo l’affidamento dei lavori nello scorso mese di settembre, in questi giorni hanno preso il via le prime operazioni di accantieramento da parte della ditta Cti di Imola. Un tratto compreso nell’area limitrofa al centro della frazione tra il parco ‘Madre Teresa di Calcutta’ e la via Emilia. Il cantiere durerà secondo le previsioni circa due mesi (se il meteo lo consentirà) e la spesa è di poco più di 154mila euro finanziati interamente dal commisario per la ricostruzione Figliuolo.

L’intervento garantirà anche la riapertura del percorso pedonale che costeggia l’area verde fino all’altezza della ciclopedonale del Sabbioso.