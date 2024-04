Al via il corso per restare in forma: "Antidoto naturale contro lo stress"

E’ partito ieri a Fontanelice il corso di Attività Fisica Adattata realizzato dall’associazione Vivin-Salute, all’interno del progetto Vivilpaese, in collaborazione con il municipio e Ausl Imola. Un percorso ideato per valorizzare i piccoli abitati con la creazione di occasioni per vivere in salute e convivialità attraverso iniziative che mettono al centro l’attività motoria. Il corso, tenuto da chinesiologhe specializzate sotto la guida di Daniela Mazzola, è in programma ogni lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 presso ‘El Capanò’ di via VIII Dicembre. Un’opportunità rivolta alle persone affette da lombalgia cronica munite di regolare prescrizione medica (info e iscrizioni 393.2551969). "Vivilpaese risponde alla richiesta e alla necessità di fare attività motoria in prossimità del proprio luogo di vita per creare nuove opportunità e servizi e promuovere benessere – spiega Barbara Spadoni, presidente di Vivin-Salute Asd –. Sinergia con le attività locali e le istituzioni al fine di rivitalizzare il territorio con progetti sportivi, culturali, formativi e ludici. Nulla vieta, però, ai residenti dei paesi vicini di partecipare alle sessioni".

Il progetto è supportato da Ausl Imola che lo ha inserito nelle iniziative di Attività Motoria Adattata del territorio con il coordinamento del Dipartimento di Sanità Pubblica e come previsto dal Piano Regionale della Prevenzione dell’Emilia-Romagna: "Il comparto fa riferimento a protocolli di esercizio fisico personalizzati o standardizzati per gruppi omogenei che considerano le esigenze derivanti dalla presenza di una specifica patologia – analizzano Tiziana Campione e Valentina Totti, medico di igiene pubblica e chinesiologa del DSP dell’Ausl di Imola –. Un’attività in grado di migliorare lo stato di salute di gruppi di persone affette dalla lombalgia in collaborazione con i medici del Servizio Sanitario Regionale e professionisti dell’esercizio fisico che operano in associazioni sportive o palestre riconosciute". Lavorare con costanza sulla consapevolezza corporea e sul corretto allineamento della colonna vertebrale, in un clima positivo di gruppo, contribuisce alla diminuzione dei dolori e all’acquisizione di una maggiore mobilità. Per non parlare dei benefici sullo stile di vita, sull’umore e contro lo stress. L’Ausl di Imola ha riconosciuto la bontà del percorso fontanese inoltrando alla Regione la richiesta per riconoscere il centro di attività motoria e sportiva valligiano come Palestra della Salute. "Un corso apprezzato da tutti i cittadini del nostro comune e della zona – sottolinea il sindaco Gabriele Meluzzi –. Grazie all’associazione Vivin-Salute che da tempo intercetta le esigenze di bambini e adulti proponendo gettonatissimi corsi di danza e ginnastica. La nuova attività si inserisce in questo filone e arricchisce l’offerta dedicata alla comunità". Mattia Grandi