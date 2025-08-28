Al via ‘Imola in musica’. Dal concerto all’alba al dj-set sotto le stelle. Il palco è quasi pronto

Si avvicina il primo dei due fine settimana targati ‘Imola in musica’. Piazza Matteotti si prepara ad accogliere l’evento che quest’anno si allunga, andando avanti appunto per un doppio weekend, da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre. Il palco per gli show principali della manifestazione prende forma, motivo per il quale da oggi il mercato ambulante sarà costretto a traslocare in viale Dante.

Il prologo di ‘Imola in musica’ è però lontano dal cuore del centro cittadino. Si parte infatti, sabato 30 appunto, con il ‘Concerto all’alba’ al parco Tozzoni (prato centrale in alto). Appuntamento alle 6 con ‘Luci d’alba con il duo Amaranto’, concerto per pianoforte (Carmen Falconi) e violoncello (Giulia Costa) per un’esperienza di fusione tra la musica classica e la musica dei nostri giorni. Dagli esordi del cinema al musical e alla televisione, il duo accompagnerà il pubblico nel risveglio attraverso un personale mondo fatto di sogni e ricordi emozionanti sempre vivi. In caso di maltempo il concerto sarà annullato. Accesso pedonale dal Chiosco Dolce Vita, ampio parcheggio in via Montericco. Parcheggio pista automodelli riservato ai disabili. A cura della scuola di musica Vassura Baroncini.

Si torna nel cuore del centro storico, invece, per la prima serata di eventi. Tra questi, da segnalare quello l’ormai consueto appuntamento, sabato dalle 18,30 alle 21,30, con l’aperitivo in terrazza allo Stignani. Il teatro si trasforma in bar esclusivo sui tetti della città, con accompagnamento musicale a cura della Fondazione Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri col Maestro’. Ingresso libero fino a esaurimento posti. A cura del Bar Otello.

Dalle 19 alle 00.30, in piazza Matteotti, spazio invece a ‘Imola in musica DJ set’: Dj Andrea Terranova, LIL.ZUTTT, Gemi e Rosso si alternano alla consolle insieme ai vocalist Prince Voice e Ricky S. Momento clou alle 22 quando è atteso Luca Daffrè. Serata celebrativa per i 170 anni della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, realizzata con il contributo di Palazzo Sersanti.

Domenica 31 agosto sarà la volta di un nuovo format dedicato alla danza che riempirà la piazza di appassionati che non vogliono limitarsi a stare a guardare: il Gran galà Imola in danza si aprirà alle 17 con workshop gratuiti (fino a esaurimento posti, iscrizione sul posto) insieme ai ballerini professionisti Mark Biocca (modern jazz), Alessio La Padula (modern contemporary) e Momo John Cedar (afro) e culminerà nello show serale quando i ‘big’ si esibiranno insieme alle scuole di danza del territorio.

Per fare vivere al pubblico un’esperienza immersiva nella musica, la dotazione tecnologica del palco di piazza Matteotti è stata potenziata: in aggiunta ai due maxischermi verticali alti 4 metri ai lati del palco principe dalla manifestazione, si aggiunge un ledwall orizzontale centrale su cui saranno proiettati effetti visivi e contributi grafici degli artisti e rilanciate le immagini della piazza.