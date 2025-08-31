Al via ‘Imola in musica’ . Esordio di successo tra note ed emozioni . Oggi la novità danza

È partita all’insegna dell’entusiasmo e delle emozioni la 29esima edizione di ‘Imola in musica’. Ieri mattina, il Concerto all’alba, tradizionale apertura del festival, ha incantato il pubblico nel parco Tozzoni: il duo Amaranto, composto da Carmen Falconi al pianoforte e Giulia Costa al violoncello, ha guidato i presenti in un viaggio sonoro che ha spaziato dalla musica classica alle colonne sonore, passando per musical e televisione, mentre le prime luci del giorno illuminavano il parco.

Nonostante il rischio (scongiurato) di maltempo, la magia del momento è stata preservata, regalando un inizio memorabile.

In serata, piazza Matteotti si è trasformata in un grande palcoscenico per i giovani grazie al dj set reso possibile dal sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che quest’anno celebra i suoi 170 anni, in grado di accendere la piazza con ritmi travolgenti, segnando un’anteprima ricca di energia e coinvolgimento.

Oggi è invece il momento del Gran galà Imola in danza, nuovo format dedicato alla danza destinato a riempire piazza Matteotti di appassionati e spettatori. A partire dalle 17, workshop gratuiti (fino a esaurimento posti, con iscrizione sul posto) assieme ai ballerini professionisti Mark Biocca (modern jazz), Alessio La Padula (modern contemporary) e Momo John Cedar (afro). Un evento per preparare il terreno allo spettacolo serale in cui i ‘big’ si esibiranno insieme alle scuole di danza del territorio, creando un momento unico di incontro tra professionisti e giovani talenti locali.

Tra gli eventi collaterali, anche quest’anno la terrazza del teatro Stignani si trasforma in un bar esclusivo con vista sulla città: fino a giovedì 4 settembre, dalle 18.30 alle 21.30, è possibile prendere un aperitivo con vista grazie alla collaborazione con il bar Otello.

L’unica eccezione sarà domani, quando la terrazza sarà chiusa per celebrare il campione di nuoto imolese Simone Cerasuolo, fresco del titolo iridato nei 50 rana, a cui la città renderà omaggio all’interno del teatro.

Nell’ambito del festival, proseguono anche gli open day della nuova scuola di musica Vassura-Baroncini, in via Fratelli Bandiera 19.

Bambini e bambine dai 1 ai 6 anni potranno partecipare a laboratori di propedeutica musicale con approccio ludico: domani, lunedì 8 e mercoledì 10 settembre (su prenotazione tramite il sito della scuola).

Chi ha più di 7 anni potrà partecipare agli open day successivi, senza prenotazione, il 12 e 13 settembre.

Sul sito della scuola sono disponibili tutte le informazioni relative agli strumenti presentati e agli orari dei corsi.

L’edizione 2025 di ‘Imola in Musica’ si distingue inoltre per il raddoppio dei weekend programma rispetto agli anni precedenti. In totale, saranno 112 concerti e 21 eventi collaterali, per un cartellone complessivo di 133 appuntamenti gratuiti, con nomi di rilievo come Sarah Toscano e Albertino (venerdì 5 settembre) e Willie Peyote (sabato 6 settembre).

Per fare vivere al pubblico un’esperienza immersiva nella musica, la dotazione tecnologica del palco di piazza Matteotti è stata potenziata: in aggiunta ai due maxischermi verticali alti 4 metri ai lati del palco principe dalla manifestazione, c’è un ledwall orizzontale centrale su cui saranno proiettati effetti visivi e contributi grafici degli artisti e rilanciate le immagini della piazza.

Insomma, questa edizione di ‘Imola in musica’ promette di essere un vero viaggio tra musica, danza e spettacolo, capace di coinvolgere tutte le generazioni e di offrire occasioni uniche di cultura e intrattenimento nel cuore della città.