Al via ‘Imola Velo Fest’. La bicicletta in vetrina: "Sociale e sostenibile"

Una rassegna di eventi ciclistici da prospettive inconsuete: dai corsi di meccanica alle pedalate matematiche, passando per gli itinerari con biciclette storiche nella campagna della Bassa e la presentazione di un cortometraggio a tema. È iniziato ‘Imola Velo Fest’, il nuovo festival dedicato alla bicicletta, che andrà avanti fino a lunedì intrecciandosi con la Settimana europea della mobilità Sostenibile. "Il Velo Fest nasce per celebrare il mezzo più democratico che esiste e che rappresenta un tassello fondamentale per un futuro sostenibile, la bicicletta, con lo spirito di condivisione e voglia di passare il tempo insieme, sul territorio, in maniera gratuita", sottolinea Francesco Ricci Bitti, ideatore del Festival. Il programma, pensato per tutte le età, è denso di appuntamenti. Ad aprire il Festival sono state, martedì scorso, le pedalate matematiche di Fabio Quartieri, che torneranno anche in chiusura lunedì: un percorso tra le vie della città alla ricerca delle curiosità matematiche che si nascondono dietro architetture e biciclette. Grande interesse anche per i corsi di riparazione: dal corso di meccanica base MTB/gravel presso Bike Innovation, già svolto martedì e in programma di nuovo domani, a quello dedicato alla city bike in calendario oggi da BiCi Ciclofficina.

Sempre oggi il festival si sposta a Cà Vaina, con la presentazione del Giro d’Italia illustrato insieme all’autore Gino Cervi (alle 18,30), seguita dalla proiezione del cortometraggio ‘A ruota libera’ con Leo Ricci Lucchi. Nel weekend spazio alla storia e alla passione: sabato sarà la volta della Pedalata Ciclostorica, organizzata con Ciclostorica Imola 68, dalle 9,30 alle 15,30 per scoprire le strade e le campagne del territorio. E il viaggio non si ferma a settembre: domenica 19 ottobre tornerà infatti Extra Velo, con l’uscita off road della Pedalata Gravel 04 Park curata da Bike Innovation. "Abbiamo scelto di sostenere questo Festival, alla sua prima edizione, per la freschezza e lo spirito di condivisione che lo guida – sottolinea la vicesindaca Elisa Spada, con delega all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile –. La bicicletta come mezzo sostenibile di socialità e scoperta attorno al quale realtà di giovani si sono messe in gioco a favore di tutta la comunità".