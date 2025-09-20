Al via la Fiera Nazionale del Miele. Più iniziative e attività didattiche. La kermesse è pronta a stupire

Entra nel clou il weekend dedicato al miele che, come da tradizione, è assoluto protagonista della terza settimana del Settembre Castellano. Dopo i primi eventi di ieri, l’Honey Aperitivo in piazza Acquaderni e il concerto all’Arena preceduto dal percorso di assaggi "Non solo mieli – Aspettando la Banda", questa mattina alle 9 aprirà ufficialmente in centro storico la Fiera Nazionale del Miele, che proseguirà fino a domani con coinvolgimento di produttori, esperti e appassionati. La grande novità di quest’anno è che la Fiera si svilupperà in tutto il centro città, includendo per esempio anche via Cavour, e come anticipato ieri dal direttore dell’Osservatorio Nazionale Miele Giancarlo Naldi, "si è scelto di potenziare le iniziative, aggiungendo nuove attività dedicate al rapporto ape e natura, alla didattica per promuovere la conoscenza del mondo dell’ape e dei mieli e alla sostenibilità, dando uno spazio meritato anche alle scuole musicali del territorio". In serata, a partire dalle 21 e dopo la premiazione del concorso fotografico, in piazza XX Settembre, è in programma l’iniziativa "Mieli italiani tra le stelle e la cucina d’autore", appuntamento che unisce parole, musica e alta cucina.

Attesissimo lo showcoocking con la preparazione di una ricetta col miele protagonista, ricetta supervisionata dallo chef Igles Corelli e realizzata dai ragazzi dell’Istituto Casini di La Spezia. Gran finale domani alle 12 in piazza XX Settembre con la cerimonia di premiazione dell’edizione record del Concorso "Tre Gocce d’Oro" 2025, con Patrizio Roversi in conduzione (come anche questa sera). Quest’anno i mieli arrivati per l’analisi all’Osservatorio, fa sapere il direttore Naldi, sono stati "1790, inviati da 599 apicoltori". Numeri trionfali, dunque, come anche un dato tutt’altro che banale è quello che riguarda i mieli che hanno ottenuto quest’anno le tre Gocce d’oro: saranno ben 23 quelli premiati, un record. E per quanto riguarda il miele nella zona a est di Bologna "dopo un avvio molto problematico, complici anche le inondazioni, la situazione produttiva ha recuperato".

Claudio Bolognesi