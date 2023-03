Al via la piantumazione di 21 nuovi alberi Allungato lo storico filare di noci

Sono in corso i lavori di messa a dimora di 21 nuovi alberi nel parco Lungo Sillaro, in particolare nell’area verde tra il nuovo parcheggio e la sede degli scout. "Purtroppo l’intero storico filare di noci presenta diversi problemi per l’età e l’attacco di rodilegno – spiega il Comune – Tuttavia si è scelto di non abbattere tutte le piante ma solo le 6 che presentano pessime condizioni vegetative, mantenendo monitorate le altre. Al posto di questi 6 noci, ne sono stati messi a dimora altri 12, allungando così il filare. Inoltre, nella zona centrale del prato si è creato un nuovo boschetto, utilizzando altre essenze di tiglio, quercia e frassino. A fronte di 6 abbattimenti, saranno piantati 21 nuovi alberi. Per risparmiare acqua per la manutenzione successiva, sarà realizzato un impianto d’irrigazione a goccia".